Tours : Laforêt immobilier racheté par Citya, le groupe de Philippe Briand

Citya, le groupe spécialisé dans la gestion de biens de Philippe Briand, vient de racheter Laforêt immobilier. La nouvelle entité représente désormais 6000 collaborateurs et devient le 3ème groupe immobilier de France.

Avec cette acquisition, Citya (qui appartient à la holding Arche) récupère les 700 agences franchisées de Laforêt Immo qui emploient 3.000 personnes en France.

Laforêt gère actuellement 30.000 logements, 40.000 mandats de vente/location et réalise 30.000 transactions immobilières tous les ans. C'est une alliance de poids dans le secteur immobilier qui permet désormais à Citya et ses alliés de talonner les leaders du marché, que sont Foncia et Nexity.

Une aventure qui a débuté à 6 salariés, et qui 27 ans plus tard compte 6000 collaborateurs

C'est donc une vraie success story quand on sait qu'il y avait 1000 fois moins de salariés au début de l'aventure, il y a 27 ans. A l'époque, en 1990, Philippe Briand, tout juste 30 ans, lance son activité par l'achat d'une première agence immobilière à Tours avec 6 employés. Cet homme, parti de rien et orphelin à tout juste 20 ans, fait partie des 500 plus grosses fortunes de France avec plus de 170 millions d'euros.