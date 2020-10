"Laissez-nous exposer" : une pétition lancée par des artisans créateurs de la métropole bordelaise

L'annulation au dernier moment du marché nocturne des créateurs à Floirac, le 26 septembre, ne passe pas. "On avait mis en place le port du masque, du gel à l'entrée, sur les stands, une entrée, une sortie, un balisage. La préfecture m'avait même donné l'accord une semaine avant ! Et à 24 heures de l'événement, tout a été bloqué" raconte l'organisatrice de l'événement Sophie Faye-Jacob. Dans la foulée, elle lance une pétition sur le site internet change.org intitulée "Pour des restrictions sanitaires équitables à tous les événements." Car ces créateurs ont la sensation de ne pas être logés à la même enseigne que d'autres métiers ou événements.

C'est pour alerter sur leur situation qu'une dizaine de ces artisans indépendants s'est rendue à la préfecture lundi 5 octobre. Tous ont l'habitude d'écouler leurs créations sur les marchés artisanaux de la métropole bordelaise. Marchés qui, suite aux nouvelles mesures sanitaires annoncées le 25 septembre, ont été annulés à l'instar de celui de Floirac. Estelle Aubertin, graveuse, ne comprend pas cette restriction: "Pourquoi ne pouvons-nous pas mettre nos objets en vente en extérieur avec tous les protocoles demandés ? Alors que dans les grandes enseignes, 1 mètre ou 1 mètre cinquante de distance, ce n'est pas possible. Mais eux font du chiffre, des ventes...et nous on nous en empêche, ça a un côté injuste."

Pour ces créateurs, les marchés spécialisés sont essentiels car il s'agit de leur principale source de revenus. "On n'a pas de boutique" explique Sandrine, créatrice de bijoux et d'accessoires. "On crée à la maison, ensuite on vend sur des marchés artisanaux principalement. Si nous nous annule nos marchés, comme celui de Floirac 24 heures avant, on n'a aucune rentrée d'argent !"