''Laissez nous terminer la saison'' dit le gérant Luna Park du Cap d'Agde

Alors que la pandémie gagne du terrain dans l'Hérault, des professionnels du tourisme lancent un appel à l'Etat. C'est le cas du Luna Park sur l'île des Loisirs au Cap d'Agde. Le gérant du parc d’attraction craint des mesures draconiennes d'ici la fin du mois d’août à cause du taux d'incidence sanitaire élevé dans le département.

Le week-end dernier, les autorités sanitaires se disaient déjà inquiètes de la situation dans l'Hérault. La situation sanitaire continue de se dégrader avec un taux d’incidence de 612 cas positifs ce lundi 3 août pour 100.000 habitants, contre 471 le 26 juillet dernier.

Depuis l'été 2020, le Luna Park, qui est ouvert 20h30 à 01h00 du matin, n'a fonctionné que trois mois (deux l'an passé et juillet cette année). Le parc a rouvert en juillet.

"Les trois premières semaines ont été exceptionnelles" dixit Pierrik Pubill. Depuis des années, nous n'avions pas enregistré autant d'entrées. Mais depuis l'installation du pass sanitaire le 21 juillet dernier, la fréquentation est en baisse significative d'au moins 30 % par rapport à juillet 2020.

"Beaucoup de gens arrivent non-vaccinés. Ils ne veulent pas se faire vacciner. Ils font alors demi-tour."

"Tous les jours, c'est une soirée de gagnée précise Pierrick Pubill, le gérant du Luna Parc. La fin de saison s'annonce compliquée. Si on arrive à travailler jusqu'à la fin du mois, on pourra s'estimer heureux. Les gens ont envie de sortir c'est certain. Mais j'ai peur qu'on nous mette un couvre-feu, ou qu'on nous fasse fermer par rapport au virus qui se propage à vitesse grand V."