"Laissez-nous travailler !" : inquiets pour leur avenir, des pêcheurs bloquent le port de Bayonne

Après une première action de distribution de poisson gratuit à Bayonne en début de semaine, les pêcheurs bloquent le port de la ville basque depuis 6 heures du matin ce 29 mars. Ils ont aligné une quinzaine de bateaux sur l'eau, de manière à ce que plus personne n'entre ou ne sorte. Ces mobilisations sont menées avant deux journées "port mort", prévues un peu partout sur la côte Atlantique ces jeudi et vendredi.

Les pêcheurs viennent de Saint-Jean-de-Luz, Capbreton, Bayonne et Arcachon. Les professionnels se disent prêts à rester longtemps, car quatre mois de fermeture représenteraient la perte de la moitié de leur chiffre d'affaires. Ils dénoncent notamment la récente décision du Conseil d'État d'ordonner la fermeture de zones de pêche pour quatre mois, dans certaines zones de l'Atlantique, afin d'épargner la vie des dauphins. Depuis la mi-décembre, près de 1.000 cétacés se sont échoués sur les côtes, selon la Ligue pour la protection des oiseaux. Le gouvernement a six mois pour se mettre en règle et se plier à la demande du Conseil d'État.