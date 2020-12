"Laissez-nous travailler", l’appel de l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie de la Marne

Les restaurateurs, cafetiers, hôteliers toujours fermés à cause de la crise sanitaire appellent à manifester ce mercredi à Reims et Charleville-Mézières. Joël Oudin, le président de l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie dans la Marne était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne.

"Laissez-nous travailler! Il n’y a pas de raison aujourd’hui qu’on soit fermé de manière draconienne et lamentable", annonce Joël Oudin, le président de l’UMIH 51, l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie dans la Marne, invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mercredi.

L’UMIH organise des rassemblements ce mercredi "face aux décisions déplorables et inacceptables du gouvernement à l’encontre de nos entreprises en souffrance", précise le tract. A Reims, rendez-vous est donné à 15h sur la place Royale. A Charleville-Mézières, le rassemblement est prévu à 15h30 sur la place de l’hôtel de ville.

"On nous a imposé des protocoles qui nous ont coûté extrêmement chers, entre 10 et 15 000 euros par restaurants, pour tout faire, la distanciation, écarter les tables et pour nous remercier de tout ça, on nous a fermé", déplore Joël Oudin.

On nous a promis beaucoup d’aides, aujourd’hui on n’en a pas trop vu la couleur

Le président de l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie dans la Marne met en avant les inégalités au sein de la profession. "Il ne faut pas nier l’épidémie mais là, je pense qu’on va beaucoup trop loin. Il y a beaucoup d’inégalités. On a déposé un recours d’Etat auprès du gouvernement parce qu’il y a une disparité. Les restaurants d’entreprises et inter-entreprises restent ouverts, même chose pour les restaurants routiers. Nous avons mis des protocoles en place, alors qu’on nous laisse ouvrir dans certaines conditions", dit Joël Oudin.

Le bilan global n’a pas encore été établi mais le patron des restaurateurs dans la Marne évoque déjà sept entreprises en dépôt de bilan dans le secteur de Reims. "Le problème va être l’effet Kiss kool. On nous a promis beaucoup d’aides, aujourd’hui on n’en a pas trop vu la couleur mais quand elles vont tomber, si elles tombent un jour, ensuite il faudra les rembourser et c’est là qu’il va y avoir énormément de dépôts de bilan. On va pouvoir créer une nouvelle aille au tribunal de commerce", ironise Joël Oudin.

Le président de l’UMIH51 dénonce aussi des aides promises par l’Etat qui peinent à arriver. "Aujourd’hui, l’Etat nous donne 1500 euros d’aide par mois. Ce n’est même pas le prix d’un loyer. J’en profite d’ailleurs pour remercier le maire de Reims de nous donner une aide aux loyers jusqu’à 400 euros. Ça fait 25 à 30% d’un loyer mensuel pour un petit loyer. Mais si vous êtes sur la place d’Erlon ou dans les grandes villes, les loyers sont plutôt à 6000, 8000 ou 15 000 euros. Donc les 1500 euros sont une goutte d’eau dans l’océan", explique Joël Oudin.

Rouvrir les bars et restaurants dès le 3 ou 4 janvier ?

Samedi dernier, lors de la réouverture des commerces, le président de l’UMIH51 a pu s’entretenir avec le Premier ministre Jean Castex et avec le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, lors de leur déplacement à Reims. Ils ont annoncé le renforcement des aides. "On va passer de 1500 euros pour les petits commerces à 10 000 euros mais le ministre a bien dit jusqu’à 10 000 euros. C’est cela qui m’inquiète parce ce que quand on regarde les règles de calcul, ça laisse un doute", estime Joël Oudin.

Le ministre de l’Economie a aussi annoncé un doublement du plafond indemnisation, qui passe de 100 000 à 200 000 euros maximum. Joël Oudin dénonce un "effet d’annonce pour calmer les troupes". "Ça va représenter 20% du chiffre d’affaire. Sur le département de la Marne, ils sont quatre ou cinq hôteliers restaurateurs à pouvoir toucher cette aide. Pour toucher 200 000 euros, il faudra faire un million d’euros de chiffre d’affaire hors taxe par mois", précise le président de l’UMIH51.

Pour Joel Oudin, il faut rouvrir au plus vite après les fêtes de fin d’année. "Aujourd’hui, on sait qu’il y a le Covid. On sait qu’il faut éradiquer cette maladie. Que l’on soit fermés pendant les fêtes de Noël et du 1er janvier, pourquoi pas. On veut bien l’admettre parce que ça va être des gros rassemblements. Mais qu’on nous laisse rouvrir dès le 3 ou le 4 janvier. Le président de la République veut une personne tous les 8m². Je le mets au défi de mettre une personne tous les 8m² sur les Champs Elysées le soir du nouvel an. Si il y arrive, on se tait", dit le président de l’UMIH51.