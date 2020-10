Une quinzaine de restaurateurs et de patrons de bar s'est rassemblée ce vendredi matin sur la place du Martroi à Orléans. Ils se mobilisent, chaque semaine, contre les restrictions sanitaires et par solidarité avec les bars et restaurants qui ferment dans toute la France.

"Laissez-nous travailler" : Mobilisation à Orléans contre la fermeture des bars et des restaurants

Ils sont environ quinze restaurateurs et gérants de bars à s’être rassemblés ce vendredi 9 octobre, place du Martroi à Orléans, malgré le mauvais temps. Parmi eux, il y a Thierry Deraime, président de l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 45, également gérant du Moog et de la Cantine à Orléans.

S’il est d’abord présent pour soutenir ses confrères qui doivent fermer dans d’autres villes en France, sur décision du ministère de la Santé, il craint aussi que le Loiret ne soit bientôt concerné : « On est rassemblé pour attirer l’attention du gouvernement. Nous ne voulons pas que ça nous arrive, ici à Orléans. Les protocoles sanitaires sont très stricts et dans la grande majorité, très bien respecté ».

La crainte d'une fermeture des cafés dans le Loiret

Si la fermeture des bars et restaurants venait à être prononcée dans le Loiret, de nombreuses enseignes seraient, selon lui, obligées de mettre la clé sous la porte : « On perd du chiffre avec la limitation du nombre de clients et la distanciation des tables. Si une nouvelle fermeture venait à être prononcée, bon nombre d’entre nous ne s’en remettraient pas ».

Actuellement, les bars et restaurants du d’Orléans et du Loiret sont encore ouverts. « Il y a une confusion des clients qui confondent les villes et les départements déjà concernés. Certains pensent que nous sommes déjà fermés ou que l’on ferme à 22h », constate Thierry Deraime.