"Laissez-nous travailler", restaurateurs, patrons de bars et intermittents manifestent à Lille

Cela fait désormais neuf mois que sa piste de danse n'a pas vibré sous les pieds des danseurs. Neuf mois que les spots du Manoir, la plus ancienne boîte de nuit de la région ouverte à Bailleul en 1972, ne se sont pas allumés. Pour l'un de ses patrons, Jean-Charles Houvenaeghel, cet arrêt brutal a été difficile à vivre. "Evidemment que ça nous manque de ne pas pouvoir travaillé, mais maintenant le Manoir manque aussi aux clients, ils ont envie de danser !", dit-il avec enthousiasme.

Depuis le 13 mars et le début du premier confinement, il n'a pas pu rouvrir une seule fois. Au total, il a perdu près de 90% de son chiffre d'affaires. Les aides de l'Etat lui permettent de survivre et il reste optimiste. "J'y vais deux ou trois fois par semaine, j'ai besoin de mixer, même si c'est vide, de sentir l'âme de cet endroit", explique-t-il. "On ne sait pas encore quand mais on va rouvrir, et la nuit retrouvera le jour !", lance-t-il dans un sourire.

C'est très très très compliqué pour nous en ce moment

Dans le cortège, la solidarité est grande. On échange des sourires, des conseils, et des encouragements. Edouard Lemaire est venu de Boulogne. Ancien infirmier, il a acheté un bar de nuit près du port il y a quelques années. "C'est en train de devenir un cauchemar", lâche-t-il avec émotion.

"Je n'ai reçu aucune aide de l'Etat en tant que patron, ça viendra peut-être mais actuellement j'ai zéro euro à la fin du mois. Je ne pourrais pas survivre sans l'aide de ma famille et mes proches", explique-t-il avec émotion.

Les intermittents désabusés

Eux aussi font partie de ceux qui n'ont quasiment pas pu reprendre leur activité depuis le mois de mars. Les intermittents du spectacle perdent peu à peu espoir, notamment après le nouveau report de la date de réouverture des salles de spectacle au mois de janvier. "On peut difficilement se projeter dans un avenir qui n'existe pas", explique Ketty Gourlet, danseuse et présidente du collectif "Tous à Lille".

"On nous dit de répéter, d'accord, mais où ça ? Tout est fermé ! On nous dit de faire des lives sur internet, mais qui va payer pour ça ?", s'agace-t-elle. Certains de ces camarades ont du accepter des emplois à l'usine pour rester à flot, d'autres ont abandonné.