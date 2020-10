"Laissez-nous vivre" : rassemblement à Larressore après l'annonce du confinement

Plus d'une centaine de personnes rassemblées pour dire "non" aux règles du confinement version 2, et surtout pour soutenir les restaurateurs : un rassemblement citoyen était organisé ce jeudi soir à Larressore, petite commune du Pays Basque. Une manifestation quelques heures avant l'entrée en vigueur du confinement, qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Le rassemblement a eu lieu devant un restaurant, en plein centre de la commune, juste à côté de l'église.

Deux poids deux mesures pour certains manifestants

La plupart des personnes présentes à ce rassemblement ne sont pas à proprement parler des "anti-confinement". Tous comprennent l'urgence sanitaire; mais ils ont parfois du mal à comprendre la cohérence des décisions prises. "On est privé de tout plaisir et de toute activité, mais on peut quand même aller au travail (...) sachant que la plupart des gens travaillent dans les bureaux avec d'autres personnes (...) les écoles et les crèches sont encore ouvertes, et à côté de ça on rentre, et on va au lit" détaille Marylou.

On se fait marcher dessus - Vincent Jalbaud, co-gérant d'un restaurant

La rassemblement organisé à Larressore avait surtout vocation à soutenir les restaurateurs, qui s'estiment injustement punis, car obligés de fermer à nouveau.