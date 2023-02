Lait contaminé : Lactalis mis en examen pour blessures involontaires et tromperie aggravée

Le leader mondial du lait Lactalis, basé à Laval et la société Celia Laiterie de Craon ont été mis en examen ce jeudi 16 février 2023 dans l'enquête sur la contamination aux salmonelles de laits infantiles qui a touché une cinquantaine de nourrissons fin 2017.

Les deux sociétés sont poursuivies pour blessures involontaires, tromperie aggravée et inexécution de mesures de retrait et rappel indique Lactalis dans un communiqué. Selon une source proche du dossier, elles sont également placées sous contrôle judicaire, "avec obligation de consigner la somme de 600.000 euros". "Cette étape marque le début de l’instruction judiciaire dans laquelle Lactalis s’engagera pleinement et en toute transparence", poursuit le géant mayennais du lait. Il pourrait résulter à la fin de l'instruction d'un procès ou d'un non-lieu.

En décembre 2017, les autorités sanitaires avaient rappelé des lots de laits infantiles de trois marques différentes après avoir été informées de la "contamination par des salmonelles de 20 jeunes enfants âgés de moins de six mois dans huit régions différentes" en France. Des lots produits dans l'usine Lactalis de Craon. Le site avait alors été mis à l'arrêt pendant plusieurs mois. Puis, des lots du monde entier avaient été rappelé par l'entreprise : au total, 12 millions de boîtes de lait en poudre sont concernées dans plus de 80 pays, selon le PDG du groupe Emmanuel Besnier.

Lactalis prépare sa défense

"L’ensemble des collaborateurs et des dirigeants de Lactalis a pleinement conscience des épreuves vécues par les familles dont les enfants ont été malades et nous souhaitons que tous les éclaircissements soient apportés. Il est primordial, pour elles comme pour Lactalis, que l’instruction judiciaire apporte ces réponses", précise le groupe dans le même communiqué.

"Nous aurons accès dans les prochaines semaines à tous les éléments du dossier, conclut Lactalis, et pourrons répondre précisément à l’ensemble des points soulevés par l’instruction. L’enjeu de cette procédure est de permettre la manifestation de la vérité scientifique dans ce dossier industriel complexe."