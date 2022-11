Laiterie de Campbon : un repreneur trouvé, le géant de la logistique agroalimentaire, FM Logistic

Après des mois de doutes sur la fermeture annoncée de la laiterie de Candia à Campbon, en Loire-Atlantique, un repreneur a finalement été trouvé. FM Logistic a été présenté ce lundi 28 novembre, un géant de l'emballage agroalimentaire, déjà implanté à L'Herbergement en Vendée. La promesse de vente a été signée avec Candia.

Un projet de reprise avec de grandes ambitions, celles d'agrandir le site et de recruter de nouveaux salariés. D'ici quatre ans, ce sera 150 à 200 emplois sur ce site et un espace de 56.000m² pour un investissement de 40 millions d'euros. Un site deux fois plus grand que sa taille actuelle. Dès septembre, FM logistique va investir les lieux, garder dans un premier temps 11.000m² avec une vingtaine d'emplois à la clé. Ensuite, il faudra 3 ou 4 ans pour détruire et tout reconstruire. "C'est un repreneur solide avec une activité forte, il n'y aura pas de friche industrielle ici et même à terme, aucune perte d'emplois" se félicitent les élus, l'Etat et la direction de Candia qui ont oeuvré ces derniers mois pour trouver un repreneur. "Nous avons contacté plus de 600 entreprises et sur les 4 projets finalistes, c'est FM Logistique qui était le projet le plus pérenne" raconte le directeur général de Candia, Eric Forin.

Coup dur et grosse déception pour les salariés de Candia

Sur les 161 salariés de Candia, 63 d'entre eux ont trouvé un CDI ailleurs, ou alors sont partis pour une formation, un départ en retraite ou une reconversion interne chez Sodiaal, mais il reste une centaine d'employés à accompagner dans leur évolution. Et même si le représentant d'FM Logistique Hervé Dujardin promet de laisser la priorité aux ex-Candia lors du recrutement, **"**personne ne pourra attendre 3 ou 4 ans, on espérait un repreneur qui nous embauche plus vite. C'est une très très grosse déception pour nous. Nous allons tous commencer à regarder ailleurs" confie Patrice Boissonnet, représentant CSE du site de Candia à Campbon.