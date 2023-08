Lamastre : une maison partagée ou le voisinage idéal

Damien , sa femme et ses deux enfants ont un peu atterri là par hasard alors qu'ils cherchaient à se loger à Lamastre. Dans quelques semaines, ils vont quitter ce lieu car Géraldine est enceinte et la famille va s'agrandir. Mais le départ sera difficile. La famille installée dans la fermette des Oisillons s'est habitué à ce mode de vie. En fait très simple : chacun a son logement indépendant. Il est possible de rencontrer les autres locataires autour d'un gouter dans la salle commune, de demander de l'aide. Damien et Géraldine font parfois appel à Cécile, 58 ans autre locataire pour venir s'occuper des enfants. "Il y a ici beaucoup de bienveillance" explique Damien.

La salle commune des Oisillons © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Et c'est peut-être ça qui change par rapport à une location normale : l'état d'esprit et justement al bienveillance des uns envers les autres. A 74 ans, Liliane apprécie ce type de rapport : elle a trouvé ici le contact avec les autres pour des gouters, des parties de jeux de société ou de cartes. Pour elle qui vit seule, ce type de structure permet de briser l'isolement. "D'autant plus qu'on est obligé de rien " dit Liliane. "Je suis né dans un petit village poursuit Liliane où tout le monde se connaissait et s'aidait, je retrouve ici cette ambiance"

Vers un neuvième appartement

Cet état d'esprit c'est l'association qui l'a voulu. L' association évangélique de bienfaisance de l'Eyrieux (AEBE) d'origine protestante a acquis cet ensemble de bâtiments situé au-dessus du centre-ville de Lamastre avec une vue imprenable sur les montagnes environnantes. "On a réalisé pour un million de travaux pour tout rénover selon les normes de haute qualité environnementale" explique Monique vice-présidente de l'association. Il y a une chaudière à pellets qui permet de chauffer tous les bâtiments. Il y a eu des subventions notamment de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), des dons, du mécénat et un prêt. L'association ne fait pas de profit : les loyers qui sont plafonnés couvrent à peine les charges. Un neuvième appartement est en cours d'aménagement toujours dans cet ensemble de bâtiments.