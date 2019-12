Avec Mowi dans l'ex-usine Gad, Lampaul-Gimiliau espère reprendre vie

Dans le bourg de Lampaul-Plouarzel, la fermeture des abattoirs Gad a impacté fortement le dynamisme local il y a six ans. Avec l'installation de Mowi dans l'ancienne usine pour un an et demi, les commerçants espèrent voir des effets sur leur activité.