Lancement d'un centre de formation du CNAM à Epinal

Après Verdun, Saint-Dié-des-Vosges et Saverne, Epinal mis a l'honneur ce lundi 22 mars, avec le lancement d'un centre territorial du Centre National des Arts et métiers implanté à terme au Clos du Château. Les premières actions de développement des compétences auront lieu à la rentrée prochaine.

"Un hub de compétences" ouvert et collaboratif au service du développement des entreprises et de l'emploi par la formation des habitants. Définition donnée au centre territorial du CNAM spinalien dans les Vosges. Un outil pour maintenir les jeunes sur le territoire, fournir les compétences dont les entreprises ont besoin et favoriser l'attractivité des secteurs économiques.

Le centre territorial du CNAM ouvrira ses portes à terme au Clos du Château. Dans l'attente le centre démarrera ses activités quartier de la Magdelaine et lancera ses premières actions de développement des compétences à destination du bassin d'emploi d'Epinal à la rentrée prochaine.

Ce nouveau "hub" sera équipé d'espaces pédagogiques et multifonctionnels, d'espaces d'apprentissage assisté, de fabrication numérique de réalité virtuelle, de créativité et de coworking.