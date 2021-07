Lancement d'un entrepôt logistique XXL avec 250 emplois à la clé

Havlog a été inauguré en grande pompe ce jeudi sur la zone industrielle du Havre. Il s'agit d'un entrepôt logistique XXL, de la taille de 13 terrains de foot. La société JJA, spécialiste de l'ameublement va occuper les 92 000 m² et embaucher à terme 250 personnes.

Havlog est un entrepôt XXL de 92 000m² soit 13 terrains de foot, le plus grand du Havre

C'est le plus grand entrepôt de la zone industrielle du Havre. Baptisé Havlog, il se situe sur le PLPN 3, par logistique du pont de Normandie 3 et fait 92 000 m² soit 13 terrains de foot ! L'entrepôt a été inauguré ce jeudi en présence des élus politiques locaux dont le maire du Havre Edouard Philippe qui a beaucoup oeuvré pour l'aboutissement de ce projet. La société JJA, spécialiste de l'ameublement emploie environ 1 000 salariés notamment prés d'Amiens, va donc occuper cet entrepôt gigantesque. Les premiers containers sont attendus le 16 août à un rythme intense soit 30 à 40 containers par jour au début de l'activité. Pour cela, JJA a besoin de main d'oeuvre et propose plusieurs postes.

L'entrepôt de 92 000m² sera exploité par la société JJA, spécialiste de l'ameublement de maison et jardin. © Radio France - Amélie Bonté

250 emplois à la clé

ECOUTEZ la DRH de JJA, Ouassila Vest Copier

On a besoin de beaucoup de monde !

Le recrutement a été lancé en 1 mois et demi, un vrai défi pour la DRH de JJA, Ouassila Vest. Les postes d'encadrements sont pourvus avec notamment l'arrivée de 22 "futurs Havrais et leur familles" explique la DRH. D'ici décembre, JJA aura besoin de 70 CDI puis 120 en activité pleine sans compter les intérimaires en fonction des pics d'activité.

ECOUTEZ Le directeur de l'agence de recrutement SIM au Havre Copier

L'agence de recrutement SIM au Havre a été choisi pour trouver dés le mois d'août, une centaine de personnes. Des postes de manutentionnaires, préparateurs de commande et caristes dans un premier temps en intérim mais à terme avec possibilité de CDI. Les besoins sont tels que l'agence SIM va avoir un bureau au sein de l'entrepôt Havlog.

On est ouvert à toute personne qui souhaitent travailler même des reconversions, des jobs étudiants"

Le directeur de l'agence de recrutement SIM précise que les salaires sont attractifs à quasiment 11€50 de l'heure. Si vous êtes intéressé rendez-vous à l'agence SIM 57 quai Georges V au Havre ou par mail sur lehavre@sim-emploi.fr