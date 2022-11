Davantage de bénéficiaires, moins de donateurs : la difficile équation de la banque alimentaire

Coup d'envoi pour la collecte de la banque alimentaire ce vendredi 25 novembre à Schiltigheim dans le Bas-Rhin. L'ouverture de la collecte s'inscrit dans un contexte de flambée des prix des produits alimentaires et de première nécessité, ce qui fait craindre aux bénévoles "une baisse des dons" souligne Jean-Pierre, engagé auprès de la banque alimentaire depuis 4 ans. "On pense avoir moins de dons mais la générosité des gens peut aussi se révéler en ces temps difficiles", maintient le bénévole, confiant.

La crainte de l'inflation

Les chiffres sont néanmoins inquiétants. En 2022, 2.000 personnes en plus sont devenues bénéficiaires des aides alimentaires dans le Bas-Rhin. Les associations aussi sont plus nombreuses : 15 de plus depuis l'année dernière. Le nombre des donateurs, lui, n'a pas augmenté, voire même, est en baisse. "Il ne faut pas que les dons en prennent un coup" s'inquiète Frédéric Despretz, directeur de la banque alimentaire, "nous avons besoin de 300 tonnes de marchandises cette année pour réapprovisionner nos stocks".

Mathilde, bénévole, distribue des flyers à l'entrée du Leclerc sur lesquels sont affichés les produits les plus recherchés : du café, des salades composées, de l'huile, des légumes secs ou encore des conserves de fruits. "Nous ne prenons pas de surgelés car non ne pouvons pas maintenir la chaîne du froid", précise-t-elle.

Petit à petit, les deux casiers mis à dispositions des donateurs se remplissent, notamment de couches, un produit cher, très prisé par la banque alimentaire. Martine donne tous les ans à l'association mais cette année, elle porte une attention particulière aux enfants en situation de précarité : "J'ai donné des gâteaux, de la compote et des chocolats". La collecte se poursuit jusqu'à dimanche matin dans presque tous les supermarchés du Bas-Rhin ou sur la site monpaniersolidaire.org .