Auvergne : le Secours Populaire lance sa collecte d'été sur fond de scandale des steaks hachés

Puy-de-Dôme, France

Plus d'une vingtaine de points de collecte seront tenus dans les magasins et grandes surfaces du Puy-de-Dôme pendant les deux prochains jours. Près de 250 bénévoles sont mobilisés ce vendredi et samedi et des listes de produits utiles seront distribuées aux clients à l'occasion de cette nouvelle collecte estivale. Mais c'est un double appel que lance le Secours Populaire.

4500 familles dans le Puy-de-Dôme

Il faut non seulement collecter des denrées et des produits de première nécessité, mais aussi récolter de l'argent*. Les dons du Fond Européen d'aide aux démunis se réduisant comme peau de chagrin. Pendant ce temps, le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. On compte 4.500 familles dans le Puy-de-Dôme, soit 22.000 personnes. La moitié des bénéficiaires sont des enfants.

Huit tonnes de steaks frauduleux dans les entrepôts

Dernièrement, le Secours populaire et les autres associations caritatives ont été secoués par le scandale des steaks de viande de qualité inférieure, "quoique sans risque pour la santé". Des steaks issus du Fonds européen d’aide aux démunis.

Pour le Secours populaire 63, cela représente huit tonnes de viande immobilisées dans les entrepôts. Elodie Diaz, responsable des initiatives du Secours Populaire du Puy-de-Dôme, est écœurée : "La viande, c'est quand même très important. Peu de gens y ont accès quand on est en situation de pauvreté.... Ce n'est pas juste, ce n'est pas parce qu'on est pauvres, qu'on doit manger de la merde. Ce qui paie le prix de ce scandale, ce sont les personnes qui sont déjà dans une situation très dure".

* Vous pouvez adresser vos chèques à Secours populaire 63 (rue de Bien-assis, 63100 Clermont-Ferrand) ou contacter le 04.73.42.27.40