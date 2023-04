VIDÉO - Landerneau : le clip des soignants pour attirer des anesthésistes

"On ne s'imaginait pas que ça prendrait une telle ampleur, on est très content", raconte Maryline Lepors, sage-femme à la maternité de Landerneau. Avec plus de 27.000 vues en une dizaine de jours, le clip, intitulé Landern'Andro, référence au titre culte Lambé An Dro de Matmatah, cartonne sur YouTube.

Landern'Andro

Cet air-là est venu comme une évidence. "C'est un air joyeux, connu dans le coin, facile à chanter et les paroles nous sont venues assez vite", poursuit la sage-femme. La réalisation du clip est ensuite née des idées de chacun, "C'était un peu au jour le jour, on rajoutait des images supplémentaires au clip".

Recruter des anesthésistes

Cette chanson n'a rien d'anodin. Elle a un message important à faire passer. "On a fait ce clip surtout à cause des difficultés de recrutement de médecins-anesthésistes." Face à ce manque, une fermeture temporaire pour le mois d'avril est même évoquée au sein de l'établissement.

Le but est d'attirer de nouveau médecin, mais aussi des patientes, en rendant la maternité la plus attractive possible. "On voulait donner une visibilité de notre travail et de la maternité de Landerneau, donner aux patientes l'envie de venir ici."

Le succès est là et beaucoup de monde en parle. Des patientes n'hésitent pas à échanger avec les sages-femmes. Et la vidéo s'exporte au-delà de la Bretagne. "Une infirmière d'un autre établissement de santé nous a dit bravo pour le clip, que c'était bien de voir des soignants mobilisés pour leur établissement", se félicite Maryline Lepors.

Des résultats déjà visibles

Avant le clip, les équipes avaient déjà fait part de problèmes de recrutements au sein de l'établissement. La mobilisation générale semble avoir marché, les plannings étant quasiment bouclés jusqu'à cet été. "On a réussi à recruter des anesthésistes pour des remplacements. C'est positif, mais on reste vigilant pour cet été, qui est toujours une période difficile".

Le problème de recrutement dépasse lui aussi les frontières de la Bretagne. Avec ce clip, les soignants de Landerneau espèrent sensibiliser les politiques à ce sujet.

Le deuxième effet positif a lieu en interne. "Le clip a aussi soudé notre équipe, ça nous a fait du bien psychologiquement d'avoir des moments de rire dans cette période difficile" conclut Maryline Lepors. Un air entêtant, mais presque thérapeutique pour tout le secteur.