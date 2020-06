Landes : 3.000 bons de 150 euros pour booster les réservations cet été

Le Conseil Départemental des Landes débloque un million d'euros pour aider le secteur du tourisme et du thermalisme. Ce plan, élaboré en lien avec le Comité Départemental du Tourisme, doit accompagner les acteurs de ce secteur qui représente plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel.

L'impact de la crise, et le confinement, lié au Covid-19 a frappé de plein fouet la filière dans les Landes. Entre les dermetures, la baisse de fréquentation et l'annulation des réservations, selon le Département, "près de 90% des prestataires ont subi une perte de leur chiffre d'affaires de plus de 80%". Le Conseil Départemental, dans la droite ligne de son plan d'urgence présenté fin mars, a décidé de débloquer un million d'euros, répartis dans trois actions. Un plan présenté comme un plan de sauvegarde de la saison.

Consommation et promotion : 3.000 bons de 150 euros

L’opération est baptisée "Les Landissimes". Elle prévoit la diffusion de 3. 000 bons vacances de 150 euros pour inciter à venir séjourner dans les Landes. Ces bons sont à consommer dans les Landes et utilisables du 16 juin au 29 novembre 2020 (hors 25 juillet- 21 aout).

Les conditions pour en bénéficier :

Réserver son hébergement à partir du 16 juin 2020

Consommer un séjour comprenant à minima 2 nuits dans un hébergement classé ou labellisé, un restaurant et une activité ou une visite

Dépenser au minimum 250 euros

Pour en profiter, il suffit de réserver son séjour puis de s’inscrire sur le site tourismelandes.com. À la fin de son séjour, le vacancier envoie ses justificatifs, et reçoit 150 euros par virement.

2.000 bons seront ainsi réservés pour la période du 16 juin au 24 juillet et 1.000 bons pour l'arrière saison, du 22 août au 29 novembre.

Cette opération, d'un montant de 450.000 euros, a pour but de dynamiser les réservations et de soutenir la consommation par effet de levier dans les différents domaines de la filière touristique. "Ces bons devraient permettre de multiplier par trois la dépense des touristes" résume le président du Conseil Départemental des Landes, Xavier Fortinon. Le Département table ainsi sur deux millions d'euros de retombées économiques.

L'opération s'accompagne d'une campagne de promotion, de 150.000 euros, au travers des réseaux sociaux et d'internet, "pour être plus réactifs, quand les 3.000 bons seront atteints", explique Sandy Causse, la directrice du Comité Départemental du Tourisme. Les publics visés sont principalement ceux des Pays de la Loire, de Rhône-Alpes, d'Occitanie et de la région parisienne.

Ainsi, trois affiches, dont l'une représentant le ponton d'Azur, ont été conçues pour l'occasion avec ce slogan : "Les Landes t'attendent". Trois visuels autour des grands espaces, des valeurs de quiétude et de ressourcement.

Sandy Causse, directrice du CDT des Landes, et Xavier Fortinon, président du Conseil Départemental, devant l'une des affiche promotionnelle des Landes cet été © Radio France - Valérie Mosnier

Des vacances pour les plus modestes

Le Département des Landes, qui participe au dispositif régional en lien avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), double le plafond du "Chèque solidarité tourisme" pour les familles modestes (quotient familial entre 600 et 900 euros), à dépenser auprès des acteurs du tourisme du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Le montant accordé par famille est de 50 € par personne, plafonné à 200 euros par famille. Avec la participation du Département le montant maximum du chèque vacances sera doublé, soit 400 euros.

Montant de l’opération : 200 000€

Le soutien aux Offices de Tourisme

En tant qu’acteurs majeurs des territoires dans le déploiement des politiques touristiques, les Offices de Tourismes sont des interlocuteurs privilégiés des professionnels du secteur. Les Offices de Tourisme souffrent eux aussi d'un manque de recettes, essentiellement liées à la taxe de séjour. La perte est évaluée entre 40 et 50%.

Dans ce cadre et afin de soutenir les dispositifs de promotion des Offices de Tourisme, le Conseil départemental des Landes va leur rétrocéder, en 2020, la Taxe additionnelle sur la Taxe de séjour qu’il percevra, soit 200.000 euros.

Les chiffres clés du tourisme Landais en 2019