PHOTOS - Artisans et commerçants landais posent nus pour dénoncer la fermeture de leurs établissements

Dans les Landes, comme dans d'autres départements de France, les artisans et commerçants ont décidé de poser nus pour dénoncer la fermeture de leurs établissements, considérés comme "non essentiels", en plein confinement. Un projet lancé par une photographe d'Escource. Reportage sur place.

Se prendre en photo à poil, pour dénoncer la fermeture des commerces "non essentiels". C'est l'idée lancée par plusieurs petits commerçants et artisans en France : le principe est simple, poser totalement nu pour montrer que les petits commerçants n'ont plus d'argent, et qu'ils subissent la crise sanitaire de plein fouet. Les commerçants et artisans des Landes ont relevé le défi, après leurs collègues du Pays-Basque et de Bordeaux. Une photographe basée à Escource, pas très loin de Mimizan, a décidé de suivre le mouvement.

Coiffeur, esthéticienne, photographe, patron de bar

Dans le salon de coiffure, entre les sèche-cheveux et les rasoirs, Céline, coiffeuse, s'est mise totalement nue. C'est Vanessa, photographe installée à Escource, qui la prend en photo ce matin. Pour elle, il était nécessaire de participer au mouvement, surtout avant les fêtes de noël, qui représentent une période essentielle pour les artisans : "Nous n'avons plus de trésorerie, tous les artisans sont concernés déjà par l'annulation des mariages, les coiffeurs, photographes, esthéticiennes... Désormais, on nous sucre Noël. J'ai dû annuler plus de 50 séances photos, alors que les clients attendaient ce moment avec impatience, et nous on comptait sur cette période."

Céline, coiffeuse à Escource, et son mari Jérôme, barbier et coiffeur - Chichie'Shoot Photographie

Nous voulons faire des photos qui choquent pour montrer qu'on est dans la merde

Pour Céline, coiffeuse à Escource, installée avec son mari barbier et coiffeur depuis quelques mois, ce n'est pas évident de se mettre à poil, mais il fallait le faire : "Dans cette période il faut être encore plus solidaire, il ne nous reste plus que ça. Nous voulons faire des photos qui choquent pour montrer qu'on est dans la merde. Je pense qu'il faut utiliser les bons mots : nous sommes dans la merde."

Une photographe basée à Escource, pas très loin de Mimizan, a décidé de suivre le mouvement - Chichie'Shoot Photographie

Les oubliés de la France

Selon cette coiffeuse qui a tout quitté il y a 5 mois pour s'installer dans les Landes, c'est difficile moralement d'être qualifié de commerces non-essentiels : "C'est toujours les mêmes, on a l'impression d'être les oubliés de la France, c'est terrible, on nous empêche de travailler, on ne nous aide pas, et on nous oublie : il faut réussir à se relever derrière ça !"

Alicia, esthéticienne de la commune, a décidé de participer aussi au mouvement. "C'est dur de se mettre à poil, mais c'est pour la bonne cause. Si une troisième vague arrive, nous serons obligés de fermer nos établissements, nous ne pourrons pas nous en sortir."

Alicia, esthéticienne de la commune, a décidé de participer aussi au mouvement - Chichie'Shoot Photographie

La photographe a aussi photographié le gérant du bar et du restaurant de la commune. Elle aimerait ensuite rassembler toutes ces photos pour en faire un calendrier de l'année. Les bénéfices du calendrier seront reversés à l'école d'Escource.