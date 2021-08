Landes : un mois de juillet très positif pour les professionnels du tourisme

Dans les Landes, les touristes français sont plus nombreux cet été, une augmentation de l'ordre de 10% en juillet. Les Français sont nombreux cette année à passer leurs vacances dans leur pays, et notamment dans le Sud-Ouest.

Evoqués par le secrétaire d'état en charge du Tourisme, Jean Baptiste Lemoyne, lors de sa visite à Vieux-Boucau (Landes) lundi 9 août, les chiffres du tourisme landais sont au beau fixe en ce début de saison estivale. Les professionnels du tourisme landais notent une hausse de 10 % de la fréquentation française par rapport à 2020 sur la période du 1° au 26 juillet et enregistrent des taux de remplissages qui frôlent parfois les 100%, selon le baromètre du Comité départemental du tourisme des Landes. Une tendance qui pourrait se confirmer au mois d'aout.

De plus en plus de touristes Français

"On a noté une augmentation de 10% de la fréquentation française par rapport à juillet 2020. C'est bien la preuve que les destinations à risques, celles qui peuvent engendrer des difficultés de transports n'attirent plus autant. Les Français sont restés chez eux, ils ont préféré nos côtes" se réjouit Hervé Bouyrie, le président du Comité départemental du tourisme. Et la hausse est plus importante encore par rapport à juillet 2019, qui fut pourtant une année référence pour les professionnels du tourisme : elle atteint 13%.

Les touristes étrangers sont toujours au rendez-vous mais en moins grand nombre. Ils sont certes 9% de plus que l'été dernier, le premier été marqué par la pandémie de Covid-19, mais 11% de moins que l'été 2019.

Les campings et résidences de tourisme grands gagnants de juillet

C'est pour les campings les résidences de tourisme, les chambres d'hôtes que l'activité est la plus forte. Les résidences de tourisme enregistrent 90 % de remplissage en juillet et les campings 85%.

Tendances positives pour le mois d'août

Ce bilan très positif pourrait être reproduit au mois d'août. Rien que pour les quinze premiers jours d'août, plusieurs résidences estivales sont déjà quasiment complètes : les taux de réservations atteignent 95 % pour les résidences de tourisme, 93 % pour les meublés de tourisme et 92 % pour les campings.