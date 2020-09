Landes : carton plein pour les bons vacances du Conseil départemental

L'opération "Les Landissimes" avait été lancée au début de l'été par le Conseil départemental des Landes. Elle consistait à distribuer 3000 bons vacances de 150 euros chacun, pour attirer les touristes et les inciter à dépenser davantage. Plus de 4000 demandes au total ont été déposées.

Au début de l'été, le Conseil départemental des Landes avait lancé l'opération "Les Landissimes" : 3000 bons vacances de 150 euros chacun, pour attirer les touristes et les inciter à dépenser davantage. Pour y prétendre, il fallait réserver un séjour comprenant au minimum 2 nuits, un repas au restaurant et une visite ou une activité, et que le montant total soit au moins de 250 euros. Et ça a été un franc succès ! Tous les bons avaient été distribués au 15 août. Le Département a même dû refuser des dossiers, puisqu'au total 4300 demandes ont été déposées.

Hausse de 20 euros du panier moyen

L'opération visait donc à attirer les touristes, les convaincre de venir chez nous plutôt qu'ailleurs. Pari réussi. En ce qui concerne le profil des vacanciers qui en ont profité : 30% venaient pour la première fois dans les Landes. Et pour 36% d'entre eux, cette opération, et la possibilité d'obtenir un bon vacances a été un élément déclencheur pour organiser leur séjour.

Autre objectif annoncé de l'opération : inciter les vacanciers à dépenser davantage. Et là aussi, c'est réussi : la dépense moyenne, habituellement de 45 euros par personne et par jour, est passée à 66 euros pour les vacanciers bénéficiaires de l'opération.

Le Département remet le couvert

Devant ce succès, pas étonnant donc que le Conseil départemental remette le couvert, avec les "Landissimes Gourmandes". Une opération un peu sur le même principe, pour encourager les touristes à venir pendant l'arrière saison, et à consommer des produits locaux. Jusqu'au 2 novembre, 500 bons de 150 euros seront distribués. Pour en bénéficier, là aussi il faut au moins séjourner 2 nuits, aller manger une fois au restaurant, et, c'est la nouveauté, acheter des produits locaux chez un producteur landais pour un montant minimum de 30 euros. La liste des producteurs concernés, et toutes les démarches pour bénéficier du dispositif sont disponibles sur www.tourismelandes.com.