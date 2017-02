Landes : déjà 68 entreprises impactées par la grippe aviaire comptent mettre leurs salariés au chômage partiel

Un mois après le début de l'abattage des canards en Gascogne pour éradiquer le virus de la grippe aviaire, déjà 68 entreprises landaises souhaitent recourir au chômage partiel. Elles envisagent de réduire ou de suspendre temporairement leur activité. 631 salariés sont aujourd'hui concernés.

En ce début février dans les Landes, 68 entreprises de la filière gras veulent réduire ou carrément suspendre temporairement leur activité.

Ces 68 entreprises de la filière gras ont déjà déposé une demande auprès de l'antenne des Landes de la Direccte pour financer 144 000 heures de chômage partiel.

631 salariés concernés au 2 février

Le dispositif de chômage partiel permet de compenser la perte de salaire que vont subir leurs employés. Pour l'heure, 631 salariés landais sont concernés.

Si les entreprises utilisent bien ces 144 000 heures de chômage partiel, cela coûtera plus d'un million d'euros pour les finances publiques.

Tous les secteurs, de la filière sont concernés, accouveurs, éleveurs, gaveurs, abattoirs, conserverie, les entreprises de prestation de services aussi (transport, attrapage de volaille, nettoyage etc.). Mais aujourd'hui, plus de la moitié des demandes de recours au chômage partiel, 56% précisément, provient des éleveurs et des gaveurs.

En 2016, lors de la précédente crise de la grippe aviaire, la direccte des Landes avait reçu 255 dossiers de demande de recours au chômage partiel. Les services de l'Etat leur avait accordées 5 millions d'euros pour financer 655 000 heures de chômage partiel. Les entreprises en question auront finalement consommé 272 000 heures, soit un coût d'un peu plus de deux millions d'euros pour les finances publiques.

L'an dernier, lors du précédent épisode de grippe aviaire dans les Landes, ce dispositif du chômage partiel a vraiment joué le rôle d'amortisseur de la crise selon la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes. La CCI des Landes n'a enregistré aucun plan social d'ampleur dans la filière, comprenez aucun licenciement de plus de dix salariés en même temps.

Selon une enquête en cours de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes auprès des 260 entreprises de l'aval de la filière gras, ces dernières prévoient déjà une baisse de leur chiffre d'affaire comprise entre 20 et 50% cette année.