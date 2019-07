Landes : déjà une cinquantaine d'idées pour le budget participatif du département

Département Landes, France

Des nouvelles du budget participatif des Landes ! Il y a quelques mois déjà, les élus ont proposé aux Landais et Landaises de gérer une partie du budget du département. 1,5 million d’euros sont sur la table, que les citoyens vont pouvoir utiliser pour mettre en place des projets qui leur tiennent à cœur. Depuis le 17 juin, tout le monde peut soumettre ses idées.

La cinquantaine d’idées déposées jusqu’à présent par les Landais portent sur le développement durable et de la solidarité. Côté nature, on trouve des propositions comme des jardins partagés, des jardins publics de fruits et légumes ou encore des jardins thérapeutiques.

Des jardins partagés, un parking de covoiturage et un bar à sieste

Le recyclage est également une problématique qui compte, puisque les habitants ont proposé de développer le recyclage des déchets électroniques. Côté culture et loisirs, on retrouve des propositions assez originales, comme par exemple l’achat d’instruments de musique, mais aussi l’achat d’un bateau pour rendre la voile accessible au plus grand nombre.

Enfin, une autre proposition, assez inattendue : la création d’un bar à sieste. La mobilité est également un thème qui importe aux citoyens landais. Ils veulent par exemple des pistes cyclables ou des parkings de covoiturage.

Si vous avez d’autres idées, vous avez jusqu’au 30 septembre pour les déposer. Le conseil départemental rappelle que soumettre des idées n’engage absolument à rien, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’une personne propose une idée qu’elle doit la mettre en place.

L’objectif du conseil départemental est de collecter le plus d'idées possibles. Donc si vous en avez, n’hésitez plus. Mais soyez le plus précis possible quand vous rédigez votre idée, ça aidera les élus à déterminer si elle est recevable.