Landes : des chambres d'hôtels pour les sans-abris

Un couple d'hôteliers de Labatut a décidé de réserver les quatre chambres de leur établissement, vides, aux sans domicile fixe, à cause de la vague de froid qui s'abat sur la France. En 2015, près de 500 sans-abris sont morts dans la rue.

"Nous faisons ça uniquement par générosité." Au bout du téléphone, le couple d'hôtelier du Délice Resto à Labatut, à l'est de Peyrehorade, dans le sud des Landes, est presque gêné. Leur initiative leur apporte une publicité qu'ils ne souhaitaient pas. Leur seule motivation : ne pas laisser les sans-abris dormir dans la rue, alors que les quatre chambres de leur hôtel, fraîchement rénovées, sont encore vides, avant le début de la saison touristique. Ils ont acceptés d'expliquer leur projet, pour mobiliser le plus de monde possible en faveur des sans domiciles fixes.

Car les nuits sont particulièrement froides en ce moment dans le département, comme dans le reste de la France, à cause de la vague de froid. Le matin, les températures restent négatives et ça devrait durer jusqu'à ce dimanche 8 janvier. Dans la nuit de vendredi à samedi, les météorologues prévoient jusqu'à -9° dans les Landes. "Tout le monde peut faire un geste, ça ne coûte pas grand chose, précise l'hôtelier. Nous avons besoin de plus de solidarité."

Une générosité contagieuse

Sur Facebook, leur appel rencontre un succès grandissant. Ce vendredi, en fin d'après-midi, le compteur affichait 1 500 likes et plus de 7 000 partages, sans compter les dizaines de commentaires d'encouragements. A peine quelques heures après leur message, le téléphone s'est mis à sonner. Les hôteliers de Labatut s'apprêtent à accueillir une famille d'Albanais de Bordeaux et un SDF d'Avignon. Ils sont également en contact avec la Croix Rouge de Dax.

La générosité se révèle aussi contagieuse : une Landaise propose aux hôteliers de payer un repas pour les sans-abris, dans leur restaurant. Le couple a lancé d'autres appels sur le réseau social. Ils cherchent des couvertures, mais aussi des maisons abandonnées ou inhabitées, qui pourraient être mises à disposition par les mairies, pour mettre les SDF à l'abri. Ils souhaitent même créer une association pour que leur projet ne reste pas ponctuel et que l'aide aux sans-abris des Landes et du Pays Basque se pérennise.

Ne plus mourir dans la rue en 2017

Pour autant, ils tiennent à rester anonymes, même s'ils acceptent de communiquer le nom de leur établissement, le Delice Resto. Ils ne souhaitent pas se mettre en avant. Tout au plus espèrent-ils que leur générosité inspirera d'autres hôteliers. "Tout les jours, des gens meurent de froid. En 2017, ça doit cesser" écrivent-ils en substance sur leur page Facebook.

En 2015, 497 hommes et femmes sans domicile fixe ont perdu la vie. C'est le chiffre établi par le collectif "Les Morts de la Rue", qui s'attache depuis 2002 à recenser les décès de sans-abris, pour lutter contre l'indifférence générale. Tous ne meurent pas de froid, car la rue abîme aussi les défenses immunitaires : l'âge moyen de décès des personnes SDF plafonne à 48 ans, contre 80 ans pour la moyenne nationale française.

La générosité du couple de Labatut met du baume au cœur de Jean Darras, de la Croix Rouge de Dax. "Les initiatives individuelles ne manquent pas, indique-t-il. Nous voyons de temps en temps des gens se présenter pour aider lors des maraudes. Mais beaucoup de gens arrêtent de venir assez vite, car ils n'ont pas le temps. Les projets aussi aboutis sont rares."

► Si vous souhaitez les aider : contactez la Croix Rouge de Dax au 09 75 35 40 16