Landes : des forains, privés de fêtes, menacent d'installer leurs manèges sans autorisation

Toutes les fêtes foraines sont annulées à cause du coronavirus, et c'est la catastrophe pour les forains. Alors que les restaurants et piscines accueillent de nouveau les clients, que les cinémas s'apprêtent à ouvrir fin juin, les forains eux se sentent totalement exclus de cette reprise économique. Ils appellent à manifester devant toutes les préfectures et sous-préfectures le lundi 8 juin. Et si rien ne change, ils l'annoncent : ils installeront leurs manèges même "sans autorisation".

Le flou au niveau de la loi

Selon les forains contactés par France Bleu Gascogne, leur profession est totalement oubliée et exclue de la reprise économique. Les forains landais ne comprennent pas pourquoi les petites et moyennes fêtes sont annulées. Pour Norman Bruch, président de la branche forains du syndicat Cid-Unati, les forains souffrent d'un manque de précision dans la loi : "D'un côté, les rassemblements de moins de 5.000 personnes sont toujours autorisés, de l'autre, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits sur l'espace public. C'est trop ambigu."

Le constat est le même pour Thomas Bruch, membre fondateur la branche forains : "Si un maire est d'accord pour faire la fête foraine, il se sert du texte qui l'arrange. Mais le maire qui ne veut pas s'embêter avec tout ça, revendique l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes. Mais nous, nous avons besoin du domaine public !" Selon les forains, l'activité des fêtes fait partie du domaine professionnel, et ils devraient donc être autorisés à reprendre le travail.

"On est en train de mourir la bouche ouverte"

Selon le syndicat, certains forains touchent actuellement des aides de l'Etat, mais ce n'est pas suffisant, notamment pour payer l'assurance des manèges qui coûte parfois très cher, plusieurs milliers d'euros par an. Dans les Landes, les ferias annulées n'arrangent pas leurs affaires. "Certains forains touchent l'aide de 1500€, d'autres ne touchent que la moitié, certains rien du tout, confie Norman Bruch. C'est une situation financière très compliquée. On veut juste ouvrir de nouveau les fêtes, en respectant les gestes barrières. Il va falloir nous indemniser plus sinon, car on est en train de mourir la bouche ouverte."

"Ce qui nous tue en ce moment, c'est de voir qu'un cinéma en zone verte va pouvoir rouvrir à partir du 22 juin, avec des règles d'hygiène, et nous, les forains, on n'a aucune perspective. Pourtant, on a établi un protocole sanitaire, on a fait plusieurs propositions, mais on en est au même point. Nous n'avons pas de perspective", regrette Thomas Bruch.

Installer les manèges quoi qu'il arrive

Le président du syndicat refuse de se laisser faire. Il appelle, comme au niveau national, à manifester devant toutes les préfectures et sous-préfectures le lundi 8 juin.

Si aucune décision n'est prise, il décidera d'installer ses manèges, même sans autorisation, dès la fin de semaine. "Si vendredi, aucune décision n'est prise, on va prendre l'autorisation tout seul de s'installer. Ça va engendrer derrière des procès, des procédures en justice. On ne veut pas en arriver là, ce serait dommage, mais nous, la Fédération, on conseillera aux forains de s'installer. C'est sûr et certain." Selon le président, de "nombreux" forains sont prêts à en faire de même.