Landes : des pompiers en grève pour réclamer plus de moyens

Département Landes, France

Pour exprimer leur "ras-le-bol", des pompiers se mettent en grève en France à partir de ce mercredi. Si, dans les Landes, "aucun gréviste" n'est recensé ce jour, selon la direction du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours), c'est parce que les pompiers envisagent plutôt de se mettre en grève à partir de la semaine prochaine, selon une source syndicale.

Cette grève risque de durer puisque le préavis, déposé au niveau national par 7 syndicats, court jusqu'à la fin du mois d'août. Dans les Landes, des pompiers envisagent de faire grève tous les jours, de 14h00 à 14h59, à partir du mardi 2 juillet, et tout particulièrement le vendredi 5 juillet.

Plus de 33.000 interventions l'an dernier dans les Landes

Les pompiers demandent plus de moyens face à une augmentation de leurs interventions. En 2018, dans les Landes, les pompiers ont réalisé plus de 33.000 interventions, soit 10.000 de plus qu'en 2010. Cette hausse - impressionnante - est liée aux secours à la personne, de plus en plus nombreux : ils ont augmenté de 50% en 10 ans dans les Landes selon le SDIS.

Mais, dans le même temps, les moyens n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. En 2018 le budget du SDIS dans les Landes était de 39.7 millions d'euros, en hausse de 2.6% sur un an, alors que le nombre d'interventions augmentait de plus de 9 %. Le budget ne suit pas estiment les syndicats. D'autant que le nombre de pompiers lui, baisse en proportion. La cour régionale des comptes a calculé que si en 2011 on comptait 1 pompier professionnel pour 1500 habitants dans les Landes, on ne comptait plus en 2016 qu'1 pompier pour 1620 habitants. C'est paradoxal : alors que le nombre d'interventions explose, les effectifs de pompiers, en proportion d'habitant, sont à la baisse. "Ça devient de plus en plus compliqué d'assurer les missions pour les pompiers. Faire plus avec la même chose, c'est déjà pas simple. Mais faire plus avec moins, l'équation devient compliqué. Quand on intervient en sous-effectif, on se met en danger" dénonce Nicolas Chevalier, il est président dans les Landes de la FA/SPP-PATS, le premier syndicat des pompiers.

Grève : quelles conséquences pour les usagers ?

Même si la grève est suivie, les pompiers continueront à intervenir, car ils ont une obligation de service minimum, et des personnels seront réquisitionnés pour assurer le service.