Landes : des pompiers enterrent leur "idéal professionnel"

Mont-de-Marsan, France

Une cinquantaine de pompiers ont manifesté ce mardi à Mont-de-Marsan, devant la préfecture et le Conseil départemental des Landes, et ont installé un cercueil sur le trottoir, symbole, selon eux, de la mort de leur "idéal professionnel".

Des fumigènes ont été allumés tandis qu'une sono jouait la Marche funèbre de Chopin.

Les pompiers ont manifesté dans le centre de Mont-de-Marsan © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

En grève depuis le mois de juillet, des pompiers réclament notamment une augmentation des effectifs et de meilleurs conditions de travail. Le Conseil départemental des Landes, qui est le principal contributeur au budget des pompiers, a bien accepté de mettre la main à la poche, en promettant de créer 9 postes de pompiers en 2020. Cette proposition a conduit un des syndicats grévistes à lever l'appel à la grève mais 3 autres syndicats poursuivent le mouvement. C'est le cas de la CGT : "Les propositions sont insuffisantes, elles restent en dessous de notre idéal professionnel" déclare Nicolas Iung, de l'Union CNT-CGT.

Plus de 33.000 interventions l'an dernier dans les Landes

Si le nombre d'interventions des pompiers a explosé ces dernières années - +50% en 10 ans dans les Landes - les effectifs eux ont été réduits sur la même période. La cour régionale des comptes a calculé que si en 2011 on comptait 1 pompier professionnel pour 1500 habitants dans les Landes, on ne comptait plus en 2016 qu'1 pompier pour 1620 habitants.

A Mont-de-Marsan, la manifestation des pompiers coïncidait, ce mardi, avec le conseil d'administration du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) qui se tenait à l'intérieur des locaux du Conseil départemental. Xavier Fortinon, le président du Conseil départemental des Landes, a souligné que l'ensemble des mesures sociales prises pour répondre à cette crise - dont la création de 9 postes - représentait un coût de 1 188 000 euros en 2020.

Des pompiers grévistes sont entrés dans le Conseil départemental pour assister au conseil d'administration du SDIS © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

"La feuille de route est à moitié remplie. On demandait 30 emplois, on a obtenu 9 plus 4 l'année suivante. Cela fait seulement 13. On reconnaît qu'il y a une avancée et que l'on stoppe les érosions des effectifs, mais la réponse est partielle" déclare Laurent Denguilhem, secrétaire de la CGT des sapeurs-pompiers professionnels des Landes.

Des syndicats appellent à poursuivre le mouvement, même s'il va prendre désormais une autre forme. Une prochaine manifestation, nationale, est prévue à Paris le 15 octobre.