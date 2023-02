Landes : elle veut convaincre les femmes d'embrasser des carrières scientifiques

Seulement 28% des ingénieurs sont des femmes, selon l'enquête annuelle d'IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France). Ces chiffres stagnent depuis des années. Florence Serfass est ingénieure chez Renault. Elle veut pousser les femmes à embrasser ces carrières scientifiques.

France Bleu Gascogne : Ingénieur scientifique, chercheur, ce sont des métiers d'hommes ?

Florence Serfasse : Ah non, non, pas uniquement. Ce sont des métiers d'hommes, mais ce sont également des métiers de femme. Hélas, dans la société, il y a plus d'hommes qui les exercent. Mais il n'y a pas génétiquement de raison à cela.

Ces stéréotypes sont quand même un peu difficile à faire bouger. Les femmes intègrent dès le plus jeune âge qu'elles ne sont pas fortes, par exemple en mathématiques, comment vous faites ?

Alors effectivement, je pense que la plus grosse barrière, c'est la barrière que les femmes et les jeunes filles se posent elles-mêmes. Donc il faut arriver à ce que cette barrière, elles ne se construisent jamais. Et ainsi, on intervient avec notre propre parcours. Puisqu'on est, on devient des rôles modèles.

Vous, en tant qu'ingénieur chez Renault ? Sophie Arnault En tant qu'astronaute française, à ces femmes, il leur faut à ces jeunes filles, il leur faut des représentations féminines.

Il faut absolument qu'elles puissent se projeter sur elles l'ont fait, je peux le faire. Ce qu'on voudrait, c'est que toutes les filles des Landes, elles puissent y avoir accès sans se dire. Je suis super woman. Non, je suis juste une fille qui a envie de faire ça et qui va le faire. Voilà, c'est tout.

Et dès le plus jeune âge ?

Il faut intervenir le plus tôt possible. C'est quelque chose de nouveau qu'on commence dans l'association. Elles bougent pour bien montrer que les garçons, comme les filles peuvent mesurer des ballons, peuvent mesurer des longueurs de filles, peuvent souffler dans le ballon et l'accrocher, va construire le petit et le petit matériau, par exemple. Ça, c'est montrer que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'impossibilité à le faire.

Et vous, en tant qu'ingénieur chez Renault, est-ce que c'est difficile de s'imposer en tant que femme ?

Il se trouve que moi, j'ai été dans une orientation scientifique dès la classe de seconde. Donc j'étais dans des classes où il y avait que des garçons, 50 garçons. J'étais la seule fille. La place des femmes chez Renault, elle est pour celles qui sont, comme moi, issues d'un parcours très masculin. Ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas rencontré ce parcours-là et qui ont beaucoup plus de difficulté à être entendues et respectées dans leur travail.

Avec le même salaire que les hommes ?

Pour les filles qui rentrent chez Renault maintenant, oui. Quand une entreprise traite le sujet, il y a des chances que les choses s'améliorent. Il faut parfois plus ou moins de temps.

Aux jeunes Landaises. Vous leur dites alors foncer absolument !

Je leur dis, allez y ! Les portes sont ouvertes. Elles ont été ouvertes par d'autres avant vous. Vous avez toutes les clés en main. Vous pouvez réussir totalement dans ces métiers-là. Allez-y.