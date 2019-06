Landes : élus locaux et agents des impôts manifestent contre la fermeture prochaine des 19 trésoreries

Lundi, plus de 60 agents des impôts et élus locaux ont manifesté devant la préfecture des Landes. Pour cause : le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, veut supprimer d'ici 2024 les 19 trésoreries du département.

Les trésoreries près de chez vous dans les Landes devraient toutes disparaître d'ici 2024. Elles gèrent l'argent des communes, mais vous y payez aussi vos amendes, vos contraventions, vos impôts locaux... Le ministre de l’Action et des comptes publics Gérald Darmanin veut fermer définitivement toutes les trésoreries communales, petit à petit. Les 19 trésoreries présentes dans notre département seront remplacées par 7 gros centres, appelés SGC : Services de Gestion Comptable. Ces 7 centres ouvriront dans les grosses communes landaises : 2 à Mont-de-Marsan, Dax, Saint-Sever, Morcenx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Parentis-en-Born. Ces derniers seront chargés de s'occuper de la gestion des comptes des communes. Pour assurer l’accueil du public et répondre aux questions, trois centres seront disponibles à Mont-de-Marsan, Dax et Morcenx.

"Au guichet, nous conseillons tous types de personnes" - Hervé Mazure, délégué du syndicat Solidaires finances publiques

Lundi 24 juin, le préfet des Landes a présenté la réforme territoriale des finances publiques aux élus. Le syndicat Solidaires finances publique a manifesté devant le préfet, plus de 60 personnes étaient présentes. Ils demandent à l'Etat de renoncer à la fermeture des trésoreries. Hervé Mazure, délégué du syndicat Solidaires, regrette ce projet de fermeture des trésoreries communales : "Les trésoreries ne sont pas fréquentées que par les personnes âgées. Au guichet, nous conseillons tous types de personnes : aussi bien des jeunes gens, des jeunes couples, que des personnes de 50 ans qui s'inquiètent pour leur retraite".

Parmi les 19 trésoreries landaises concernées, celle de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx est elle aussi amenée à fermer. Pour Eva Belin, conseillère départementale de Seignanx, cette mesure inquiète les habitants de sa commune : "Si notre trésorerie ferme, nous serons repliés soit sur Saint-Vincent-de-Tyrosse, soit sur Dax. Pourtant, la mobilité est compliquée dans les Landes. C'est toujours les plus fragiles, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui payent le prix fort."

Dès 2020, tous les services de recouvrement de l’impôt dans les trésoreries devraient être rapatriés vers Mont-de-Marsan, Dax et Morcenx. Et dès 2021, les trésoreries d'Amou, Mugron, Montfort-en-Chalosse, Air-sur-l'Adour, Hagetmau et Geaune seront supprimées. L'Etat assure tout de même qu'aucun poste ne sera supprimé, les agents seront redirigés vers ces nouveaux centres de gestion comptable.