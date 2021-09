Landes : en 20 ans, la sylviculture ne s'est jamais aussi bien portée

Comme tous les quatre ans, Forexpo accueille à Mimizan les 22, 23 et 24 septembre des centaines d'exposants pour un grand salon forestier européen. L'occasion de dresser un bilan de la sylviculture landaise, le massif des Landes de Gascogne étant la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale. Des pins maritimes y sont cultivés sur plus d'un million d'hectares.

"Il y a une croissance exceptionnelle"

Pour la première fois depuis 20 ans, la filière bois se porte bien, très bien même. Au cours des dix dernières années, elle souffrait encore de deux tempêtes, qui ont beaucoup abîmé le massif des Landes de Gascogne, en 1999 et 2009. "Aujourd'hui, dix ans après, et surtout paradoxalement depuis la crise du Covid, la situation est plutôt bonne", indique Vincent Dorlanne, président du syndicat des sylviculteurs du sud-ouest. "On le voit parce que les gens se plaignent moins. Les sylviculteurs arrivent à vendre leur bois plutôt bien. Les industriels qui se sont plaint un temps de ce qu'ils l'achetaient trop cher ne se plaignent plus. Et les industriels qui avaient peur d'avoir des problèmes d'approvisionnement à cause des tempêtes se sont rendus compte que pour l'instant, ils arrivaient à acheter ce dont ils avaient besoin", ajoute le sylviculteur.

Selon lui, cette bonne santé économique est liée à une prise de conscience, très récente, notamment depuis les confinements. "Le public a bricolé, il s'est rendu compte de l'intérêt de ce matériau bois bio-sourcé. Il a beaucoup plus demandé qu'auparavant", indique Vincent Dorlanne.

4000 emplois

Signe de cette forte croissance, 4000 emplois sont aujourd'hui à pourvoir dans la filière bois en Nouvelle-Aquitaine, et notamment dans les Landes. Raison pour laquelle toute un pan de Forexpo sera dédié à l'offre d'emplois dans la filière.