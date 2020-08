Landes : en juillet sur la côte, il y aurait eu plus de touristes cette année qu'en 2019

Plus de peur que de mal. En tout cas pour le mois de juillet. Voilà la première tendance pour le tourisme sur la côte Sud des Landes en cette année de pandémie et de confinement. Reportage à Capbreton.

Pour l'avant-saison, ce qui est perdu est perdu pour les professionnels du tourisme. Mais puisque le mois d’août débute, c'est l'heure de tirer un premier bilan du mois de juillet pour la fréquentation touristique en cette année bien particulière. Il y a encore un peu moins de trois mois, les professionnels craignaient une saison blanche. Mais au vu des premiers chiffres, des premières tendances, ce mois de juillet s'est plutôt bien déroulé.

Mieux qu'en 2019 sur la première quinzaine de juillet

Parkings de plage pleins à craquer, rues commerçantes où on se bouscule, beaucoup avaient cette sensation autour de 14 juillet. Il y a plus de monde que l'an passé. Et la sensation semble se vérifier selon le directeur de l'office de tourisme Landes Atlantique Sud : "la première quinzaine est annoncée comme meilleure que celle de 2019", explique Denis Dupouy, qui reste prudent puisqu'il s'agit de tendance. Plusieurs phénomènes pourraient expliquer cette hausse de fréquentation. La fin du confinement qui a pu déclencher un besoin de vacances plus précoce, l'absence d'examen ou une météo très clémente pour ce mois de juillet.

Pour autant, tout le monde n'est pas à la fête puisque les vacanciers auraient adapté leur fonctionnement à la pandémie et semblent fuir le monde, la promiscuité, le collectif. Par exemple, les seuls en perte sensible de fréquentation sont les gros campings de la côte qui afficheraient moins 20% de fréquentation. Moins de monde également sur les événements populaires comme les démonstrations de course landaise, de pelote basque ou même le "bœuf à la plage" de Vieux-Boucau, qui n'a pas connu les succès des années précédentes.

Les touristes sensibles aux annonces sanitaires

Les touristes seraient, en cette année de pandémie, assez réactifs sur les données de circulation du virus. Pour preuve, quand la presse a relayé le cluster, le regroupement de cas d'Hossegor, les professionnels du tourisme l'ont tout de suite ressenti : "On l'a ressenti immédiatement", confirme Denis Dupouy. "Des hôtels nous ont fait part d'annulations. Il y a un effet médiatique inévitable. Donc ce n'est pas une inquiétude mais une vigilance par rapport au mois d’août". Le directeur de l'office de tourisme Landes Atlantique Sud raconte que le lendemain de l'annonce du cluster d'Hossegor, un hôtel de Capbreton a enregistré 50 annulations en une seule journée. Un record pour cet établissement. Les professionnels du tourisme ont donc tout intérêt à ce que les gestes barrières soient respectés et n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que les opérations de dépistage massif sur la côte en ce moment n'apportent pas de mauvaises surprises.

Beaucoup de monde le week-end, moins la semaine

Autre indice de la belle fréquentation de ce mois de juillet, la satisfaction affichée par les gérants de snack, les glaciers, les écoles de surf ou les clubs de plage rencontrés sur le front de mer de Capbreton. "Pour moi cela s'est plutôt pas trop mal passé", raconte David, gérant du snack le 3'S à Capbreton. Mais il relève un changement d'habitude de ses clients cette année : "on a fait plus de monde le week-end mais moins la semaine par rapport à l'an passé", explique le restaurateur. Pourquoi ? David a demandé à ses clients : "il y en a beaucoup dont les patrons ont annulé les vacances et qui se sont retrouvés à passer des week-end de 3 ou 4 jours mais pas deux semaines".

Juste à côté de l'Estacade de Capbreton, Sébastien tient une cabane de churros. Il n'est pas très satisfait de son mois de juillet qu'il juge compliqué : "On a eu un très gros week-end du 14 juillet avec une clientèle régionale. Et là, depuis que l'on a passé le 14 juillet, on sent quand même une baisse de fréquentation. Donc je pense que les gens sont là mais ils bougent un petit peu moins que les autres années, ils sont un petit peu plus prudents".

Plus de déchets qu'en 2019

S'il est encore difficile d'affirmer aujourd'hui qu'il y a effectivement plus de monde cette année sur la côte, malgré la pandémie, il y a un dernier indicateur qui va dans ce sens. Les poubelles. Sur ses écrans, le directeur du SITCOM Côte Sud surveille, semaine par semaine, le volume de déchets collectés. Et les courbes montrent qu'il y en a un peu plus au début du mois de juillet 2020 qu'au mois de juillet 2019 : "tout le temps un poil au-dessus. Ce n'est pas la révolution mais c'est 3 à 4% de plus que l'année précédente. Et donc on peut se dire qu'on a un regain de fréquentation du territoire cette année depuis le début du mois de juillet", explique Thomas Vachey.

Et pour l'instant, les voyants restent au vert, quasiment tout le monde affiche complet pour les trois premières semaine d’août selon l'office de tourisme.