Landes : face à la hausse de leurs charges, les agriculteurs remontés contre les grandes surfaces

Les agriculteurs des Landes sont très inquiets face à la hausse de leurs charges et la réticence des grandes surface à monter leurs prix. Les syndicats rencontrent ce vendredi les directions de supermarché. Rencontre avec un agriculteur à Pujo-le-Plan.

Les charges prennent le dessus. Alors que comme pour tous les Français, les agriculteurs subissent de plein fouet la hausse de leurs charges, les syndicats JA (Jeunes Agriculteurs) et FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles) rencontrent ce vendredi les directions de grandes et moyennes surface pour tenter de négocier les prix, qui eux n'augmentent pas.

Aurélien Cabé est agriculteur à Pujo-le-Plan. Il élève notamment de la volaille, mais aujourd'hui ce n'est plus rentable : "tout a augmenté : l'électricité, le gaz, les matériaux ferreux, les engrais, le carburant", liste-t-il. Les factures grimpent mais la production reste la même, son bénéfice dégringole. "Sur les volailles j'estime mes pertes à 30% cette année, je me pose beaucoup de questions, ça commence a être sérieusement tendu. Je me demande si j'arrête ou pas la volaille, est-ce que je continue à produire pour rien, pour pas gagner d'argent ou très peu ?" En attendant Aurélien ne se garde que 1000 euros par mois en guise de salaire.

La faute aux grandes surfaces qui refusent d'augmenter leurs prix. L'objectif est donc de négocier, pour tenter de gagner quelques centimes par produit. "On a des retours des clients, ils ont prêt à payer quelques centimes en plus. Il ne manque pas grand chose. Il faut qu'on voit comment on peut faire pour que les éleveurs retrouvent de la valeur à leur travail."

Si ces négociations ne mènent à rien, les syndicats JA et FDSEA comptent se mobiliser après les fêtes de fin d'année. "Ce sera le retour d'importantes mobilisations, les éleveurs sont à bout", lâche Aurélien. En attendant, des petites actions sont en cours, comme des bâches posées sur les ronds-points des Landes pour sensibiliser les passants.