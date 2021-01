Landes : fermeture de la galerie Adour Océane au Grand Mail et de celle du Grand Moun

La quasi totalité des magasins de la galerie marchande du Grand Moun, à Saint-Pierre-du-Mont, resteront fermées ce lundi matin. Suite aux annonces du Premier ministre, Jean Castex vendredi soir, sur la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000² pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et de ses variants, les responsables landais des deux principaux centres commerciaux ont voulu attendre la parution du décret d'application au Journal Officiel. Après avoir passé la journée de dimanche à réfléchir, à savoir comment interpréter le texte, la décision a été officialisée en toute fin de journée.

"La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves" peut-on lire dans le décret. En tenant compte de tous ces critères, au Grand Moun la surface est de 27.000m², dont 8.000 d'hypermarché. Pourront donc rester ouvertes, dans la galerie, les boutiques vendant des produits alimentaires et des "produits pharmaceutiques". Mais, rien n'est précisé, par exemple, dans le décret sur l'ouverture des opticiens.

A Saint-Paul-les-Dax, le Directeur général du Grand Mail, Vincent Jacquemain suit la même ligne que son homologue montois : "Pour respecter toutes les règles, les magasins de la galerie Adour Océane seront fermés." Cette galerie, qui compte 25 magasins sans compter ceux en face des caisses, est située dans le même bâtiment que l'hypermarché : 26.000m², en comptant les bureaux et les réserves.

Au Grand Mail, les Allées Thomas restent ouvertes. Elles se situent dans un autre bâtiment, hermétique et d'une superficie d'environ 17.000m².

Ouverture des magasins extérieurs

Que ce soit au Grand Moun ou au Grand Mail, les magasins dont l'entrée se fait à l'extérieur du centre commercial restent ouverts, mais toujours jusqu'à 18h, début du couvre-feu.