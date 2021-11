Landes : fin de grève chez Labeyrie

Ce mardi soir, les syndicats, sauf la CGT minoritaire, ont signé un protocole de sortie de grève avec la direction de l'usine de Saint-Geours-de-Maremne. C'est ainsi que s'achève, après quasiment un mois de grève, le plus long conflit social chez le géant du foie gras et du saumon fumé.

Depuis le 15 octobre, de nombreux salariés du site Landais s'étaient mis en grève pour demander une augmentation de salaire de 10%. Finalement, les syndicats ont obtenu une revalorisation immédiate de 2,25%, en avance sur une évolution des grilles de salaires prévue pour le mois de mars selon les organisations représentatives. Ils obtiennent également une prime de 100 euros.

Lors de ce conflit, 11 salariés avaient, dans un premier temps, été menacés de poursuites pénales pour avoir bloqué l'entrée de camion dans l'usine. Après une médiation au tribunal de Dax, la direction avait retiré sa plainte mais avait convoqué les salariés concernés à des entretiens préalables à des sanctions. Selon les syndicats, la direction s'est engagée à annuler ces entretiens dans le protocole de sortie de grève ainsi que de permettre aux grévistes d'utiliser leurs congés ou leurs jours de récupération pour compenser leurs jours de grève.

"Déçu de ne pas avoir pu obtenir plus"

Stéphane Lecointre, délégué syndical Force Ouvrière, organisation majoritaire à l'usine Labeyrie de Saint-Geours-de-Maremne, est celui qui a accepté le protocole de la direction avec un autre syndicat représentant principalement les cadres. Selon le délégué du personnel Force Ouvrière, devant la baisse de la mobilisation des salariés pris à la gorge financièrement par ces jours de grève accumulés, il fallait sortir rapidement du conflit : "_Aujourd'hui (ce mardi, ndlr), on s'est retrouvé à 20 devant l'usine, ce n'est pas pareil que quand on est 350_. Et parmi les 20 qui étaient là, il y en avait 10 qui disaient qu'ils allaient reprendre le travail. Donc pour moi, il fallait trouver une solution aujourd'hui. Surtout pour les jours de grève. Parce que si on reprenait sans signer de protocole de fin de conflit, tous les jours de grève nous auraient été enlevés".

Dans quel état va-t-il reprendre le travail ce mercredi matin ? "Je serai déçu de ne pas avoir pu obtenir plus", dit le syndicaliste la voix prise par l’émotion. "On vient de se battre trois semaines. Ce qui me rassure un peu, c’est l’abandon des procédures de sanction envers les 11 salariés qui étaient assignés. Mais sur les augmentations de salaires, on sent bien que l’on a tout essayé et qu’ils (la direction, ndlr) ne lâcheront rien".

"Comme une trahison"

La CGT, minoritaire à l'usine, a quant à elle quitté la table des négociations ce mardi soir et n'a pas signé le protocole. Sa représentante à l'usine de Saint-Geours-de-Maremne, ne cache pas sa colère. "La CGT a quitté la table en désaccord avec la décision de FO parce que FO s’est portée signataire sans consulter les derniers grévistes. Je suis déçue comme grand nombre de mes collègues car les propositions de la direction n’avaient aucunement évolué. Je ressens cette signature comme une trahison", lance agacée Marie-Claude Espelosin de la CGT à Labeyrie

"La réaction de FO restera incompréhensible que ce soit pour la CGT et pour tous les salariés qui sont mécontent de ce protocole qui n’a rien à voir avec les revendications que nous avions dès le départ. Cette lutte restera pour nous un moment fort de la vie de Labeyrie mais cette lutte, elle n’est pas terminée pour nous. Les salariés vont reprendre avec amertume et beaucoup moins de motivation. Tout ça pour si peu, tout ça pour ça".

"Tous mobilisés pour reprendre l'activité complète sur le site de Saint-Geours"

Suite à la signature de ce protocole de sortie de conflit, la direction de l'usine a publié un communiqué de presse. Alors que les salariés grévistes ne retenaient pas les mots durs à son encontre, estimant avoir été "méprisé et humilié", selon les mots de la représentante CGT, le ton du communiqué de la direction est tout autre : "Les discussions qui ont été menées à l’initiative de la direction, dans _une posture d’écoute et de dialogue permanent depuis le début du conflit_, ont abouti à la signature entre la direction et les organisations syndicales d’un protocole d’accord de fin de grève et de reprise du travail sur le site Labeyrie Fine Foods de Saint-Geours-de-Maremne. Nous sommes tous mobilisés pour reprendre l'activité complète sur le site de Saint-Geours dès demain matin et honorer nos engagements envers nos clients et nos consommateurs".