Landes : Habas se mobilise pour sauver son bureau de Poste

Habas, France

Depuis début septembre, le bureau de Poste de la commune de Habas est ouvert moins souvent : uniquement l'après-midi, cinq jours par semaine, alors qu'il était jusque-là ouvert toute la journée du lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin. Soit 18h d'ouverture, contre 27h30 auparavant.

Une fréquentation en baisse

Une réduction des horaires justifiée par une baisse continue de la fréquentation, explique de son côté la direction de La Poste : "En 2012, environ 80 personnes fréquentaient le bureau de Habas chaque jour. Là on était descendu à seulement 45 personnes par jour. La fréquentation baisse en moyenne de 7% chaque année."

Un coup dur pour les commerçants du village, qui affirment avoir vu la fréquentation de leurs magasins baisser depuis la mise en place de ces nouveaux horaires. "C'est le matin que le village était le plus vivant. Les personnes qui avaient besoin d'aller à La poste en profitaient pour faire leurs courses", témoigne Myriam Tuquoi, coiffeuse et présidente de l'association des commerçants de Habas. "Maintenant ces personnes vont dans des endroits où il y a une Poste et des commerces ouverts le matin, comme à Pouillon ou Peyrehrade. Et la fréquentation de nos magasins a chuté."

Elus, commerçants et habitants mobilisés

Car avec cette réduction des horaires d'ouverture du bureau de Poste, c'est l'attractivité du village qui en prend un coup, renchérit Guy Loustaunau, premier adjoint au maire de Habas : "On nous demande de dynamiser les communes rurales, mais en même temps on ferme des classes, des perceptions, des gendarmerie... Et maintenant La Poste. Car il ne faut pas se leurrer, la prochaine étape, c'est la fermeture pure et simple du bureau de Poste. Comment voulez-vous que nous, en tant qu'élus, on parvienne à revitaliser les centre-bourgs, si à côté de cela on ferme les services publics ? On n'est vraiment pas aidés."

Pour tenter de faire plier la direction de La Poste, et demander la réouverture le matin, la mairie organise une manifestation ce mercredi matin devant le bureau de Poste de Peyrehorade (puisque c'est là qu'est basée la responsable du secteur), de 9h à 12h.