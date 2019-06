Landes : Hélidax veut faire sensation au salon du Bourget avec son nouveau simulateur

Hélidax, la société dacquoise liée à l'armée de l'air, qui met a disposition ses hélicoptères rouge et blanc pour former les pilotes, est au salon du Bourget. Le 53e salon international de l'aéronautique et de l'espace ouvre ses portes ce lundi.