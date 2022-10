Landes : il ouvre une station Esso pour rendre service aux habitants de sa commune

En France, depuis 1980, les trois quarts des stations-service ont mis la clé sous la porte, selon une étude menée fin 2020 par le cabinet Colombus Consulting. La commune de Saint-Geours-de-Maremne, située à quelques kilomètres de Dax, n'échappe pas à la règle : dans les années 80, il y avait encore 7 stations-service à Saint-Geours. La dernière a fermé récemment : difficultés à faire des marges, concurrence des grandes enseignes, les voyants ne sont pas forcément au vert pour ouvrir sa propre station. Mais pas de fatalité : Bruno Dubernet a choisi de lancer la la sienne il y a quinze jours à peine, en bordure de l'autoroute Bayonne-Bordeaux, au cœur de la zone commerciale Atlantisud.

ⓘ Publicité

"Ça part d'un coup de folie, d'un coup de cœur aussi", explique-t-il. "On s'attache à ses traditions, à ses régions. Et c'est vrai que c'est toujours pénible de se ravitailler en carburant, que ce soit à Tyrosse ou Dax, quand on est de Saint-Geours-de-Maremne. Donc voilà, à un moment donné, j'ai estimé que ce n'était pas normal".

Proximité de l'autoroute et reconnaissance des habitants du coin

Cet ancien commerçant, qui a géré un magasin dans la grande distribution à Tyrosse, a donc franchi le pas. Ses autres activités, dans l'immobilier et des laveries, lui laissent les coudées franches. Certains clients, comme Claude, semblent reconnaissants. "Dans la zone, j'ai un collègue qui va être content aussi, parce que des fois, on rentrait en réserve jusqu'à la maison, vu que dans le coin, il n'y a pas grand-chose".

L'emplacement me convient totalement

La proximité de l'autoroute ramène également quelques clients professionnels, comme Manu et son taxi : "Je fais souvent les liaisons entre Bayonne et Bordeaux, et donc je sors souvent pour au dépôt. Donc voilà, je trouve la station super. C'est vraiment très, très bien, l'emplacement me convient totalement". Manu qui, en repartant, passe par la station de lavage dont la station est également dotée. Avec le snacking qui sera bientôt mis en service, plus les 141 places de parking pour poids lourds, c'est une vraie petite station d'autoroute qui s'ouvre. Bruno Dubernet espère qu'au moins la moitié de sa clientèle en proviendra. C'est dans cette visée qu'il a investi environ 2 millions d'euros dans le projet.

Quinze ans pour rentabiliser l'investissement

"Aujourd'hui, en ayant un emplacement idéal à côté de l'autoroute, dans une méga-zone qui a de l'avenir, je me projette bien. Et puis à un moment donné, il ne faut pas se prendre la tête. Si on se prend la tête, ça donne mal à la tête. Donc il faut foncer", sourit-il. Foncer, pour tenter de rentabiliser son investissement. Bruno Dubernet estime qu'il lui faudra environ quinze ans. En attendant, il bataille pour être répertorié sur Waze ou Google. Condition indispensable pour commencer à ramener beaucoup de clients, heureux de trouver du carburant en cette période pour le moins troublée.