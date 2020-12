Landes : il y a 410 355 habitants dans le département, population toujours en hause

Nous sommes 410 355 habitants dans les Landes selon les chiffres de l'INSEE parus ce mardi 29 décembre 2020. C'est le traditionnel point de fin d'année de l'Institut National de la Statistique sur l'évolution démographique.

Alors attention, ce n'est pas une photo de la population en 2020 puisque l'INSEE communique toujours des chiffres consolidés qui ont du retard. Ce sont ici les chiffres de 2018 qui deviennent officiels en ce 30 décembre 2020.

Ralentissement de la dynamique démographique

Par rapport aux chiffres publiés l'an dernier, le département des Landes gagnent 2911 habitants en un an (entre 2017 et 2018). C'était 2434 landais supplémentaires sur un an dans les chiffres publiés l'an passé (2016/2017).

Si ce chiffre semble montrer que l'accroissement de la population landaise s'accélère, il n'en est rien selon l'INSEE qui note dans son rapport : "Par rapport à la période antérieure 2008-2013, la croissance de la population ralentit notablement dans les Landes". En effet entre 2008 et 2013, la population du département avait augmenté de 1,3% , or entre 2013 et 2018, ce n'est plus qu'une augmention de 0,7 % , ce qui reste au dessus de la moyenne nationale.

A la hausse grâce au solde migratoire

Pour avoir des tendances fiables de l'évolution démographique, l'INSEE s'appuie sur des tranches de 5 ans. L'évolution année par année n'est pas fiable selon l'institut. Sur les cinq dernières années, le solde naturel, la différence entre les décès et les naissances, est devenu négatif dans les Landes.

"En cinq ans, sur la différences entre les naissance et les décès, le département des Landes perd 3500 habitants", explique Patrick Hernandez, directeur adjoint de l'INSEE à Bordeaux. Un phénomène qui a deux origine selon l'INSEE. D'abord, comme partout en France, le taux de fécondité, le nombre d'enfant par femme, est à la baisse. L'autre explication c'est que la génération des baby boomer arrive dans un âge avancé et donc décède plus. Mais ce solde naturel est compensé par le solde migratoire, soit les gens qui viennent s'installer.

C'est toujours sur le littoral et notamment la Côte Sud que l'évolution démographique est la plus marquée. La ville de Labenne est la commune landaise qui se développe le plus en population : 31 % d'habitant en plus sur 6 ans. En revanche deux communes baissent significativement sur la période 2013/2018 : Mont-de-Marsan (même si la population de la ville augmente entre 2017 et 2018) et surtout Soorts-Hossegor.