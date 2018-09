Le multiple fait épicerie, tabac, presse, point poste et pizzas à emporter.

Caupenne, France

Stéphanie et Stéphane Larroque ont décidé de changer de vie. Lui, ancien routier, 47 ans, a toujours rêvé d'avoir un commerce de proximité. Elle, a une formation de secrétaire comptable et travaillait jusqu'à il y a peu chez un négociant de vins bordelais. Le couple vivait près de Bordeaux. Lassés de la vie citadine, ils ont donc décidé de sauter le pas, en devenant les patrons, à partir de la mi-octobre, du multiple rural de la commune de Caupenne, village d'environ 400 habitants.

Un gros changement de vie

Il faut dire que Stéphane Larroque a déjà travaillé par le passé comme salarié dans un commerce de proximité, puis dans la restauration, avant d'être agent de sécurité, ou encore routier, son dernier emploi. "J'ai toujours eu envie de reprendre un jour un commerce dans un village. Suite à mon licenciement en tant que routier, j'ai touché une prime, et je me suis dit : "c'est le moment : j'ai 47 ans, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais !"" raconte Stéphane Larroque avec enthousiasme. "C'est un gros changement de vie, c'est vrai, mais c'est vraiment ce côté rural et convivial que l'on recherchait, le village de Caupenne nous a tout de suite plu, ça correspondait parfaitement à notre projet."

Service de restauration le midi

Le commerce fait à la fois épicerie, tabac, poste, presse, et pizzas à emporter. Mais les Larroque ne comptent pas s'arrêter là : ils proposeront dès leur installation un service de petite restauration le midi. "Les anciens propriétaires ont lancé les pizzas à emporter le soir, ce qui marche très bien. Mais il manquait de quoi manger lors du déjeuner. Il y avait un restaurant juste à côté, mais il a fermé. Depuis, il y a beaucoup de personnes, des routiers, des salariés d'usines des alentours, qui cherchent où manger à midi. On va donc se lancer, avec dans un premier temps de la petite restauration, style salades composées, grillades, mais avec uniquement des produits frais et locaux."

Appel au financement participatif

Pour développer notamment ce service de restauration, le couple a lancé une campagne de financement participatif, et espère récolter au moins 1500 euros. L'argent servira à acheter de la vaisselle, de l'équipement pour la cuisine, ou encore un téléviseur pour organiser des soirées match...