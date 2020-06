Landes : ils appellent à la vigilance face au non-respect des gestes barrières dans les ehpad

La situation est revenue quasiment à la normale dans la plupart des ehpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Toutes les maisons de retraites ont dû présenter un "plan de retour à la normale", et même si l'application peut varier d'un établissement à l'autre, l'objectif est clair : reprise des visites sans RDV, plus de confinement en chambre pour les résidents....

Mais les gestes barrières, eux, doivent toujours être strictement respectés ! Et ce n'est pas forcément le cas....

Lavage des mains, port du masque, respect de la distanciation physique... : après 3 mois sans se voir, résidents et famille sont tellement heureux de se retrouver qu'ils en oublient parfois les précautions élémentaires. Alors certains personnels s'inquiètent et tirent la sonnette d'alarme.

Un peu de laisser-aller

Un relâchement que constate Corinne. Elle est animatrice depuis plus de 25 ans à l'ehpad des Cent Marches de Montfort-en-Chalosse. "Les familles sont tellement heureuses de se retrouver qu'il y a un peu de laisser-aller" reconnaît-elle. "On se prend dans les bras, on s'embrasse, on se tient la main... Certains ne portent même pas de masques, d'autres le baissent pour parler à leur parent qui n'entend pas bien... Nous sommes obligées d'être très vigilantes, mais nous ne pouvons pas être partout. Quand les visites ont lieu dans les chambres, nous ne voyons pas ce qui se passe. On a l'impression de faire un peu la police, c'est un combat au quotidien."

Rester vigilant

Le personnel comprend ce besoin de contact et de proximité, après trois mois d'isolement, mais appelle à la plus grande vigilance : "Les résidents et les familles ont beaucoup souffert de la séparation, alors on comprend qu'ils soient heureux de se revoir enfin" confirme Florence, animatrice au sein du même ehpad. "Mais il faut rester très vigilants. Le virus circule toujours, même s'il est caché. Chaque visiteur peut être potentiellement contaminé. Et si un tel virus entre dans l'établissement, ce sera une catastrophe. Mais les familles ne réalisent pas le danger, on a l'impression qu'elles pensent que c'est terminé, où que nous ne sommes pas concernés ici dans les Landes, parce que nous faisons partie des départements les moins touchés."