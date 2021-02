Landes Intérim à Dax : l’agence landaise recrute

L’agence Landes Intérim a subi un gros coup d’arrêt en mars 2020, avec le premier confinement, mais l’agence se relève petit à petit : « On repart, on a des offres d’emploi », annonce son directeur, David Dabescat. L’agence essaie de les pourvoir. Le plus de recrutements, c’est dans le domaine du BTP, bâtiment et travaux publics, mais aussi dans l’industrie. Des demandes qui s’expliquent parce que « l’activité est soutenue dans le BTP » et « par manque de profils ». Il n’est pas évident de trouver des compétences, constate le directeur de l’agence, qui recherche des maçons, des plombiers, des charpentiers, des menuisiers. Les raisons ? Le directeur de Landes Interim l’explique sur France Bleu Gascogne dans La Nouvelle Eco ici.

La formation : une étape clé pour évoluer

Landes Interim Dax a vu le jour en 2016, sous l’impulsion de David Dabescat et de Valerie Vedrine. L’agence est spécialisée dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, mais aussi dans le transport et la logistique. Elle accompagne les personnes qui veulent être formées. Pour cela, elle s’appuie sur des passerelles vers d’autres métiers et orientent les demandeurs d’emploi.

« Il ne faut pas se cantonner à son métier premier, il faut aussi se former à d’autres métiers. »

David et Valérie discutent souvent avec les responsables des entreprises dans ce cadre, pour voir dans quelle mesure l’intérimaire peut évoluer. Par exemple, un bon manœuvre peut prétendre, avec une formation au sein de l’entreprise, à un poste de maçon.« C’est ce genre de passerelle qu’i faut privilégier. »

