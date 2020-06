Landes : job dating d'un nouveau genre pour saisir 90 postes de saisonniers dans le pays de Born

Près de 90 emplois saisonniers sont à pourvoir pour l'été sur le Pays de Born. Des postes dans plusieurs domaines : restauration, vente, mécanicien vélo, agent d'entretien etc.

Et pour pourvoir ces postes proposés par une trentaine d'entreprises, le Pays Landes Nature Côte d'Argent, via son service Nomad (maison des saisonniers du Nord Ouest des Landes) organise un job dating de mardi 23 juin à jeudi 25 juin.

Ce job dating adopte un principe différent par rapport à d'habitude. En général, les employeurs et les demandeurs d'emploi se rencontrent en quelques minutes autour d'une table dans un lieu neutre comme une salle des fêtes. Cette fois, les candidats se rendront directement dans les locaux de l'entreprise qui propose les emplois pour postuler.

Ce sera l'occasion de découvrir leur futur responsable, leur environnement de travail, leurs futurs collègues etc. De quoi se faire une idée plus précise du poste et des conditions de travail.

Les candidats intéressés par les postes proposés sur Biscarrosse plage pourront se rendre chez les employeurs ce mardi 23 juin de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, même chose mercredi 24 juin pour les postes à Mimizan plage et jeudi 25 juin pour les postes à Contis plage. La liste des postes à retrouver sur http://www.nomad-saisonniers.com/