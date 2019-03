Landes : l'arnaque aux kiwis italiens aurait épargné les kiwiculteurs landais

Peyrehorade, France

Des kiwi italiens maquillés en kiwis français par des entreprises, des grossistes français peu scrupuleux et qui ne respectaient pas la législation française. Voilà une information qui fait du bruit dans les Landes, un des tout premier producteur de Kiwi en France. Le département des Landes produit chaque année entre 12 000 et 15 000 tonnes de kiwi. Les français adorent ce fruit, 80 000 tonnes sont consommées chaque année.

L'arnaque

Durant 3 ans, ce sont 45 000 tonnes de kiwis cultivés en Italie qui ont été vendus en France comme des kiwis français. Via cinq grossistes, basés dans le Lot et Garonne, le Tarn et Garonne et la Drôme. Les kiwis italiens auraient été ré emballés, maquillés en kiwi français. C’est notamment en trouvant sur ces fruits estampillés français des résidus de produits phytosanitaires interdit en France que la répression des fraudes a remonté la piste jusqu’en Italie. Une arnaque qui a permis à ces entreprises de faire plus de marge. Le kiwi italien coûte en effet environ 30% moins cher à produire que le kiwi français. Cela s'explique par un rendement plus grands des italiens grâce à une législation plus permissive en terme de produits phytosanitaire, mais aussi par le coût de la main d'oeuvre. Et si le consommateur a été berné sur la provenance, la répression des fraudes rassure en expliquant que les produits chimique sur les kiwi n’étaient pas dangereux pour la santé.

L'économie du kiwi landais protégées

"Heureusement, je crois que la fraude est terminée puisque les enquêtes ont permis de verbaliser les entreprises, se rassure François Lafitte, producteur de Kiwi à Peyrehorade et président président de la coopérative SCAAP Kiwifruits qui regroupe 240 producteurs de l'Adour. "J’espère que les services de l’Etat ont fait le nécessaire pour arrêter cette fraude."

Pour autant, François Lafitte, un des producteurs à l'origine de l'alerte transmise aux services de l'Etat, estime que les Landes ont été plutôt épargnées par l'arnaque. Selon lui, il est très peu probable qu'un kiwi italien ait pu se retrouver sur un étal landais. Ici, la plupart des distributeurs ont des fournisseurs locaux. Et puis les producteur landais sont bien plus surveillés que les autres kiwiculteurs français. Ce sont les seuls à posséder, non seulement un Label Rouge, mais aussi une IGP. Les producteurs de kiwi landais estiment que l'arnaque touchait surtout les fruits bas de gamme, premier prix. Ce qui n'est pas le cas des kiwis produits dans les Landes.