Landes : l'entreprise Navailles à Hagetmau tire son épingle du jeu malgré le coronavirus

La crise du coronavirus permet à certaines entreprises d'augmenter leur volume d'activité. C'est le cas pour Navailles à Hagetmau. L'entreprise conçoit et fabrique des fauteuils de bureau made in France, de la structure à la garniture. Elle enregistre une hausse de 15% de ses commandes entre janvier et juillet, comparé à la même période l'an dernier.

Les commandes de fauteuil de bureau progressent en partie à cause du télétravail qui se développe sous l'effet de la crise sanitaire reconnait le président de Navailles. Christophe Michaud précise que pendant toute la période de confinement, contrairement à d'autres société, l'entreprise Navailles est restée ouverte pour servir l'ensemble de ses marchés. Navailles est présent sur des marchés d'appels d'offres avec des engagements contractuels annuels sur plusieurs années qu'il fallait donc honorer.

La hausse des commandes de 15% est liée aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. La crise du coronavirus a recrée un besoin de proximité dans la population au sens large analyse Christophe Michaud. Dans leurs achats, les Français valorisent aujourd'hui la production locale et le savoir-faire du fabricant.

Des embauches et des investissements

Le président du groupe Navailles, Christophe Michaud, sait que les grosses entreprises vont devoir investir pour pouvoir mettre leurs salariés en télétravail, le mouvement a débuté. C'est un très gros marché, à dimension internationale, à capter. Navailles s'y prépare donc en prévoyant d'embaucher et de moderniser son outil industriel.

Navailles qui emploie aujourd'hui 150 salariés, n'exclue pas d'embaucher entre 20 et 50 personnes, dans plusieurs corps de métiers, dans les deux ans qui viennent.

L'entreprise envisage aussi d'investir, trois millions d'euros minimum, pour développer son outil industriel tout en restant local . "L'idée aujourd'hui, c'est de développer notre outil industriel, le monter en puissance en modernisant pas mal de postes" explique Christophe Michaud. Le président de Navailles précise : "nous avons une réflexion industriel, logistique, bâtiment, avec une volonté farouche de rester local car le savoir faire est local pour une grande partie de notre activité".

Le groupe landais Navailles, spécialiste de la posturologie, conçoit et fabrique aussi du mobilier médical destiné aux hôpitaux, cliniques ou collectivités spécialisées dans la santé, plus précisément des fauteuils médicalisés.

Dès le début de la crise sanitaire du coronavirus, Navailles s'est lancé dans la conception et la production de différents masques 100% made in France. Cette production se poursuit à l'heure actuelle et les ventes se font en France et à l'étranger.