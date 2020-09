Landes : l'événementiel à bout de souffle

Une économie entière à bout de souffle... Celle du mariage. Depuis le début de la crise du coronavirus, le milieu de l'événementiel est à l'arrêt. Mais les mariages, annulés depuis l'été, pensaient reprendre à partir de la rentrée.

Problème : avec le département des Landes classé en vulnérabilité élevée et le risque de passer en zone rouge d'un jour à l'autre, les futurs mariés annulent les uns après les autres. Ils redoutent des mesures similaires à celles prises en Gironde, où les rassemblements doivent être limités à 10 personnes, jusqu'à 1000 pour des événements publics a expliqué cette semaine la Préfète de la Gironde.

Pernelle Dupont est organisatrice de mariage à Linxe. Pour elle, la saison est catastrophique. Aucune date de mariage sur tout l'été. Deux mariages prévus en octobre, mais pourront-ils se tenir ? Aucune certitude là-dessus. La plupart des mariages sont décalés à l'année prochaine et d'autres sont tout simplement annulés. Elle rappelle que c'est toute une économie qui souffre de cette situation, avec aucune possibilité de se projeter sur l'avenir : "C'est une année blanche pour nous. Je travaille avec des musiciens, des Dj, pour eux aussi tout est annulé. C'est compliqué pour toute la filière événementiel en général."

La Landaise, qui a dû trouver un petit job cet été, attend des réponses, tout comme Sabine Boismard, fleuriste et décoratrice. Elle travaille uniquement sur des événements, et notamment des mariages, dans toute la Nouvelle-Aquitaine.

Elle a réussi à survivre pendant l'été en décorant quelques restaurants, mais la plupart de ses mariages sont annulés. Ce qui l'inquiète, c'est qu'elle n'a aucune visibilité sur l'avenir. A ce stade, elle craint vraiment pour son activité : "On ne demande pas des aides, ni de l'argent. On demande juste que nous, prestataires de l'événementiel, et pas que du mariage, on soit entendu. Alors, on n'est pas des restaurateurs, des supermarchés ou des gros industriels, mais on pèse et les gens comptent sur nous, et on ne sait plus comment les rassurer."

Sabine Boismard a rencontré plusieurs prestataires du milieu de l'événementiel. Ils pensent se réunir en collectif pour proposer un protocole afin de pouvoir continuer à organiser des mariages tout en garantissant la sécurité de tous.