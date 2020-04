Landes: l'inquiétude et la mise en garde d'une cheffe d'entreprise face au Prêt Garanti par l'Etat

Depuis le 25 mars, conformément aux souhaits du président de la République, un dispositif inédit a été lancé permettant à l’Etat de garantir pour 300 milliards d’euros de prêts. Toutes les entreprises peuvent solliciter leur banquier pour souscrire un Prêt garanti par l'Etat (PGE). Ces prêts permettent de soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels qui subissent de plein fouet la crise provoquée par le coronavirus. Un dispositif inédit pour éviter des faillites. "Faux" répond Delphine Carrère, très en colère.

Delphine Carrère est en effet une chef d’entreprise en colère ! La maitre-artisan-chocolatier d’Hagetmau dans les Landes vient d’écrire à la sénatrice landaise Monique Lubin et au député landais Boris Vallaud. "Ils m'ont répondu par mail. Ils m'ont même appelé! Un lundi de Pâques!" insiste Delphine Carrère. Preuve pour elle que son inquiétude est justifiée.

Attendre 9 mois pour connaitre le taux d'emprunt

La patissière de Ô mon gâteau entend alerter les élus mais aussi les autres chefs d'entreprise, en pleine tourmente depuis le début du confinement. Attention au Prêt garanti par l’Etat. Il y a danger, selon elle. Et d'expliquer: "A l’heure actuelle, on nous propose de faire un prêt d’une facilité extraordinaire. Je n’ai jamais vu ça en 20 ans d’installation. En 20 secondes, vous pouvez avoir votre prêt. Tout se passe par internet : on clique, on reçoit un code et pouf on a notre prêt. Ce qui est grave, c’est qu’on ne sait pas à combien on emprunte. On emprunte à 0.25% pendant 12 mois. Dans 9 mois, il faudra dire si cet emprunt on peut le rembourser en totalité. Si je peux, c’est 0,25%. Si je ne peux pas le rembourser d’ici 1 an, comme ce sera le cas pour 95% des entreprises, pour ne pas dire 100%, je vais alors me positionner pour le rembourser sur 1 an à 5 ans. De 1 à 3 ans, selon la taille de l’entreprise, on doit rembourser 0.5% pour l’état et le prêteur, donc la banque, va rajouter son taux d’intérêt. Et de 3 à 5 ans, on va rembourser 1% pour l’état et la banque va rajouter son taux d’intérêt."

Tiens, tu as droit à la voiture mais je ne te dirai que dans un an combien tu vas devoir la rembourser

A l'heure actuelle, la banque n'a pas encore fixé son taux d'intérêt. Elle ne le fera que dans 9 mois. Incompréhensible et grave pour Delphine Carrère qui avoue avoir besoin de faire ce prêt pour espérer pouvoir continuer à travailler. "Mais dans ces conditions-là, je ne le ferai pas. Je ne peux pas signer un emprunt sans savoir combien je vais rembourser. Je ne demande pas de l’argent gratuit. Je demande juste à pouvoir faire un emprunt et de savoir combien je vais le rembourser. Là à l’heure actuelle on vous dit "tiens, tu as droit à la voiture mais je ne te dirai que dans un an combien tu vas devoir la rembourser". »

Depuis 1 mois, la Pâtisserie-chocolaterie de Delphine Carrère est fermée à Hagetmau. Pour continuer à garder le lien avec le travail et avec ses clients, elle ouvre 3 jours par semaine pendant 2 heures. Elle travaille seule. Ses 5 salariés sont au chômage partiel.