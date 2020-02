Landes : l'opérateur Orange délaisse-t-il son réseau ADSL ?

L'Arcep, le gendarme des télécoms, menace Orange d'une amende de plusieurs millions d'euros si l'opérateur n'améliore pas ses délais de réparation sur le réseau ADSL. Dans un rapport publié début février, l'Arcep demande à Orange "le maintien d'une qualité de service satisfaisante" sur ce réseau, compte tenu notamment de "son caractère vieillissant". L'Arcep pointe notamment du doigt les zones qui ne bénéficient pas de la fibre optique, autre moyen d'accéder à internet, et pour qui le réseau cuivre (ADSL) reste le seul réseau disponible. En effet, l'Arcep reçoit sans cesse des alertes de la part de consommateurs, mais aussi d'élus locaux, qui font état de coupures.

Dans les Landes notamment, la fibre optique n'est pas disponible sur l'intégralité du territoire, même si Orange a confirmé que tous les habitants de l'agglomération de Mont-de-Marsan en bénéficieraient d'ici fin 2020. Résultat : quand le réseau cuivre ne fonctionne pas, il n'y a ni internet, ni téléphone fixe, et les habitants se retrouvent coupés du monde... D'autant qu'en cas de panne, les délais d'intervention peuvent être très longs.

Hervé Bouyrie, maire de Messanges et président de l'association des maires des Landes, en a fait l'expérience. Il se souvient de la situation après la tempête de novembre : "Une quinzaine d'administrés sont restés deux mois sans connexion. Certains étaient malades... On avait beau le signaler... Cela nous a mis vraiment dans une position délicate vis-à-vis d'eux. Et c'est une catastrophe quand il s'agit de faire intervenir Orange. On a des interlocuteurs, mais qui derrière, pour diligenter les équipes sur le terrain, mettent un temps qui est inacceptable."

L'élu local n'est pas optimiste pour l'avenir : "Les problèmes de connexion sont liés au mauvais état du réseau en cuivre, mais cela m'étonnerait qu'ils fassent des efforts, sachant que d'ici 2022, dans les Landes, nous aurons la chance d'être fibrés à 100%. Donc je les vois mal intervenir qualitativement dès à présent."

En cause : l'ancienneté du réseau et les intempéries, selon Orange

Chez Orange, on explique que c'est l'ancienneté du réseau et les intempéries qui ont rendues les interventions compliquées. "Le réseau cuivre est un réseau qui a une très grande ampleur et qui est un peu ancien", explique Eric Arduin, délégué régional d'Orange. "Comme tout réseau un peu ancien, il est sujet à des difficultés. Il a été construit dans les années 1950, donc il y a 70 ans... Ce réseau est souvent malmené, parce qu'exposé à un certain nombre d'incidents, liés par exemple à des travaux de voirie, à des engins, des tracteurs, qui peuvent endommager une partie de ce réseau. Ça arrive assez régulièrement. La deuxième chose, ce sont les intempéries. Depuis novembre 2019, on a quand même subi quatre tempêtes. Ces phénomènes ont augmenté considérablement le nombre d'interventions et mobilisé un nombre important de nos ressources pour faire en sorte de rétablir nos clients rapidement."

Dans les Landes, 43 clients sont actuellement concernés par ces dysfonctionnements, selon Orange, dont trois personnes qui sont sans internet depuis plus de deux mois. Orange affirme que pour eux, le réseau sera rétabli dans les semaines à venir.