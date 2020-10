Landes : la base logistique de Castets recherche 45 préparateurs de commande pour le confinement

La base logistique de Castets a besoin de préparateurs de commandes : 45 postes à pourvoir, dès lundi 2 novembre. Alors que les Français sont désormais reconfinés, l'enseigne a besoin de renfort pour approvisionner les supermarchés du département, qui font face à une augmentation de flux. Les restaurants étant désormais fermés, comme lors du premier confinement, les Français cuisinent donc plus à domicile, et consomment plus dans les supermarchés.

Des contrats temporaires

Pour postuler, il faut savoir lire écrire et compter, avoir une connaissance en informatique pour certains postes, et être résistant au froid, car il est possible de travailler dans des entrepôts de produits frais, où les températures sont parfois comprises entre 0 et 4 degrés Celsius. La cadence est élevée, précise l'agence intérimaire Adecco, chargée du recrutement.

Ces contrats sont temporaires, et pourront durer tout le temps du confinement, explique l'agence intérimaire Adecco. Du côté des horaires, il est possible de travailler de le matin, la journée ou le soir. Des hommes et des femmes sont recherchés.

Plus de renseignement au 05.58.90.81.82.