Landes : la CCI et le Pays Grenadois s'unissent pour accompagner les entreprises en difficulté

La CCI des Landes et la communauté de communes du Pays Grenadois ont lancé ce mardi 17 novembre un programme d'accompagnement destiné aux entreprises des 11 communes du territoire qui rencontrent des difficultés liées à la crise sanitaire. Un programme qui vient en complément de toutes les mesures et dispositifs existants au niveau national (report de charges, PGE...) et qui sont faits pour gérer l'urgence et traverser la crise. Ce programme, lui, vise davantage à accompagner le rebond post-crise, c'est à dire aider les entreprises à se relancer, à envisager "l'après", sur le moyen et long terme.

Jean-Luc Lafenêtre, le président de la communauté de communes du Pays Grenadois et François Laffite, le président de la CCI, ont donné le coup d'envoi de ce programme d'accompagnement © Radio France

Négocier avec les créanciers

Alors, pas de subventions, pas d'aide financière à proprement parler, mais plutôt de l'accompagnement : diagnostic de la situation de l'entreprise, coaching pour aider à identifier de nouveaux débouchés commerciaux... Parmi ces mesures d'accompagnement également, une nouveauté : le "mandat de conciliation". La CCI propose aux entreprises en difficultés financières de négocier avec leurs créanciers (fournisseurs, bailleurs, banquiers...) pour qu'ils acceptent de reporter leurs échéances.

"Actuellement, seuls trois mandataires privés assurent ce service pour tout le département, et le facturent entre 2000 et 3000 euros aux entreprises", explique François Laffite, le président de la CCI des Landes. "Nous à la CCI, nous serons une dizaines de personnes agréées pour le faire. Une conciliation, c'est une négociation avec les créanciers, qui acceptent de repousser leurs échéances pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Cette négociation aboutit à un document de conciliation qui est ensuite validé par le Tribunal de commerce, et qui donc ne peut plus être remis en cause par la suite par les créanciers." Un service qui sera gratuit pour les entreprises, puisque financé pour moitié par la CCI, pour l'autre moitié par la communauté de communes. L'objectif : intervenir avant que ces entreprises ne se retrouvent en cessation de paiement.

Une dizaine d'autres conventions en préparation

La particularité du Pays Grenadois, c'est que la plupart des 300 entreprises du territoire sont des TPE, des très petites entreprises, particulièrement touchées par la crise. "Nous avons intérêt, nous, élus, à réagir et à aider les entrepreneurs, sinon au printemps 2021, ça va être une catastrophe. Il risque d'y avoir beaucoup de fermetures et de faillites", redoute Jean-Luc Lafenêtre, le président de la communauté de communes du Pays Grenadois.

Cette convention entre la CCI et le Pays Grenadois est la première du genre à être signée dans les Landes, mais une dizaine de conventions similaires sont en préparation dans tout le département, notamment avec les agglomérations de Dax et Mont-de-Marsan.

774 millions de chiffre d'affaires en moins

La CCI des Landes qui a par ailleurs fait les comptes : lors des trois premiers trimestres 2020, ce sont 774 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins qui sont à déplorer pour les entreprises du département des Landes par rapport à la même période l'an dernier. Soit une baisse de près de 6%. Le secteur le plus impacté : les commerces de proximité, avec une baisse de chiffres d'affaires de 440 millions d'euros pendant le premier confinement.