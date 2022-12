Landes : la commune de Linxe opte pour une patinoire synthétique, plus économique et plus écologique

"Je préfère la glace", murmure Clément, 4 ans après avoir enfilé ses patins. "Mais ça glisse quand même, c'est bien pour les débutants, et plus écologique surtout dans les Landes", confie Sandra, cette mère de deux enfants en bas âge. La nouvelle patinoire, petite de 96m2 investit depuis le 17 décembre la place de l'Église de Linxe, avec sa cabane en bois, et toutes ses rangées de ''vrais" patins, une patinoire synthétique qui existe grâce au financement du budget participatif. Ces structures éphémères sont un défi pour les mairies en pleine crise énergétique et environnementale.

Ni eau, ni électricité

Les frais d’exploitation d’une patinoire en glace, ses travaux d’entretien et de sécurisation, ce sont des charges très lourdes pour une commune de 1500 habitants, explique le maire de Linxe. "Entre 30.000 et 40.000 euros par an, c'est impossible pour nous", souligne Thierry Gallea.

Sans groupe électrogène, ni injection d'eau, la commune économise des milliers d'euros, avance l'initiateur du projet et président du comité des Fêtes. Selon Julien Desbieys, le prix d'une patinoire synthétique est cent fois moins cher qu'une patinoire dite classique. Des sourires s'affichent sur toutes les lèvres des habitants de Linxe, "alors que nous sommes très loin d'être une station de sports d'hiver", ajoute le maire, Thierry Gallea.

Infos pratiques

Cette patinoire éphémère de 12m sur 8 pourrait s'installer après les vacances de février au collège de Linxe ou faire le tour des communes aux alentours. En attendant, l'accès est gratuit. Ouverte de 16h à 19h pendant les vacances de Noël, samedi tout l'après-midi. Restez connectés sur la page Facebook Comité des fêtes de Linxe pour avoir des infos à jour !